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影／自爆用氣炸鍋「蒸口罩」差點燒了立法院　葉毓蘭回應了

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記者楊蕓／台北報導

國民黨立委葉毓蘭8日在立法院內政委員會質詢內政部長徐國勇時，自曝她在立院辦公室嘗試用「氣炸鍋」來蒸口罩，差點引發火警。此段質詢引發網路熱議，葉毓蘭回應表示，她看到氣炸鍋有恆溫裝置，就突發奇想設定到100度去蒸，沒想到氣炸之後整辦公室都是煙，但一片口罩應該不足以引發火警，並說應該要大力推廣大同電鍋。

▲國民黨立委葉毓蘭質詢時表示自己用氣炸鍋炸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉毓蘭質詢時表示自己用氣炸鍋炸口罩。（圖／記者林敬旻攝）

葉毓蘭質詢時問到，她昨天差點在青島二館引發火警，因為她嘗試要去蒸口罩，但沒有電鍋，就用「氣炸鍋」去蒸，「我想請教一下部長，有沒有人蒸過口罩？」對此，徐國勇僅表示自己沒有蒸過，此段質詢內容立刻引發網路熱議。

葉毓蘭隨後親自說明，她表示，自從疫情爆發後，我幾乎得了缺乏口罩恐懼症，各種裝備都有，包括高中同學和閨蜜縫給她的口罩套，「但口罩很麻煩，只要一戴上去，講話就聽不到，委員會開始都盡量服從阿中部長指示，一定要戴口罩」、「氣炸鍋有恆溫裝置，我就突發奇想，可不可以設定到100度去蒸…氣炸之後整辦公室都是煙，不過一片口罩應不足以引發火警。」

葉毓蘭還說，她認為經濟部推很多振興方案，應該也要大力推廣大同電鍋，「唐鳳蒸了兩個月什麼問題也沒有，結果我用氣炸鍋一次就GG了！」

葉毓蘭也在臉書發文解釋，前兩天唐鳳說六片口罩撐兩個月，因此想要效法，發現氣炸鍋有恆溫設定，加上泰國也有一篇教人用氣炸鍋烤口罩的新聞，「秉持著實驗精神，所以昨天就設定100度，把已經用了兩天很有味道的口罩放進去，本來聽食藥署長的話，設定8分鐘，沒想到3分鐘不到，口罩就羽化登仙了，留下難聞的的味道和裊裊煙霧。」

葉毓蘭強調，實驗過程中她有守在氣炸鍋旁邊觀察，「差點引發火警的確是有點誇大其辭」，並提醒大家，氣炸鍋即使是恆溫設定，可能也不適合來幫口罩復甦喔！打趣說「OK OK，我承認我對不起我的中學以及高中理化老師，也證明了我真的沒有學好，不然我現在可能在中研院工作而不是立法院了。」

 ▼葉毓蘭回應氣炸鍋蒸口罩。（葉毓蘭辦公室提供） 

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