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居家防疫「租筆電」　技嘉攜手展碁國際推出筆電租賃方案

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▲居家防疫「租筆電」　技嘉攜手展碁國際推出筆電租賃方案。（圖／技嘉提供）

▲技嘉攜手展碁國際推出筆電租賃方案。（圖／技嘉提供）

記者姚惠茹／台北報導

筆電大廠技嘉科技攜手通路代理商展碁國際今（8）日宣布，因應防疫在家上班推出「筆電租賃方案」，以租賃全新筆電代替購買，租賃最短期間為1年，適用於在家或遠距上班，預防員工之間可能發生的接觸傳染，更協助企業節省成本，因應員工在家上班需求。

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各國紛紛宣布封閉城市或居家隔離，而台灣企業也已開始實行「居家辦公」以避免員工感染，但突如其來的龐大硬體需求，為企業帶來雪上加霜的財務負擔，因此技嘉攜手展碁國際提供解決方案。

▲居家防疫「租筆電」　技嘉攜手展碁國際推出筆電租賃方案。（圖／技嘉提供）

▲技嘉攜手展碁國際推出筆電租賃方案。（圖／技嘉提供）

技嘉移動產品事業群副總經理陳俊丞表示，防疫在家工作除了效能與畫質，家中網路連線死角問題、是否多接口滿足螢幕等不同裝置、能不能便於在家中各個角落使用，以及超長電量，都是需考慮的問題。

陳俊丞指出，技嘉科技旗下AERO與AORUS全系列筆電，針對家中格局造成的無線網路訊號覆蓋率以及通訊品質，結合Killer Wireless xTend技術，將筆電化身為無線網路延伸器，延伸有線網路和無線網路，擴展無線網路覆蓋範圍達90平方公尺，告別家中網路死角

陳俊丞說明，全系列高達九個外接接口，Display、HDMI、Thunderbolt等影音傳輸接口一應俱全，想要外接家中大螢幕也不用再外購一堆轉接頭，還有業界兩倍94Wh大容量電池，即使在高效使用情況下，也能維持8~9小時以上電量，並搭載Intel第10代處理器及NVIDIA GeForce系列獨顯。

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關鍵字：

技嘉展碁國際筆電租賃

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