　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

技嘉聯手NVIDIA在CG動畫大展　推全新創作者筆電AERO 15 OLED

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲技嘉聯手NVIDIA在CG動畫大展　推全新創作者筆電AERO 15 OLED。（圖／技嘉提供）

▲技嘉聯手NVIDIA在CG動畫大展，推全新創作者筆電AERO 15 OLED。（圖／技嘉提供）

記者姚惠茹／台北報導

技嘉今（2）日宣布聯手NVIDIA，共同在全球指標性CG動畫大展SIGGRAPH 2019中，展出最新NVIDIA Studio筆電「AERO 15 OLED」，搭載今年初新上市的NVIDIA RTX系列顯示卡，透過搭配40餘款已經啟用「RTX On」的創意和設計應用程式，讓創作者可以使用光線追蹤和人工智慧技術。

AERO 15 OLED的特色亮點，包括支援NVIDIA Max-Q技術，不僅打造出更輕薄的機身，並帶來更長的電池續航力，還搭配像是Adobe, Autodesk等多樣專業的軟體展示，等於重新定義「創作者筆電」該有的樣貌。

NVIDIA同時宣布將推出新款NVIDIA Studio Driver，對於在SIGGRAPH大會展出的熱門創意應用程式最新版本進行優化，其中包括 OTOY Octane Render、Blender、Autodesk Arnold、Maxon Cinema 4D、Substance Painter by Adobe 及 Magix VEGAS Pro。

▲技嘉聯手NVIDIA在CG動畫大展　推全新創作者筆電AERO 15 OLED。（圖／技嘉提供）

▲NVIDIA於SIGGRAPH 2019推出NVIDIA Studio筆電。（圖／技嘉提供）

NVIDIA在最新的Studio Driver加入一項常被要求的功能，也就是在Adobe Photoshop和Premiere等 OpenGL應用程式中，所有GPU產品將支援30位元色彩，如此一來創意工作者便能以完整精確的程度處理HDR照片和影片，而不會出現在使用一般 24 位元色彩時會產生的色彩斷層情況。

NVIDIA GeForce軟體與技術總經理Jason Paul表示，RTX Studio 筆記型電腦與行動工作站迅速登上創意產業的主流地位，創意工作者能輕鬆在行動裝置上享有即時光線追蹤、先進人工智慧和超高解析度影片剪輯功能，而過去這可是要一整間工作室的規模才能獲得。

技嘉科技執行副總陳俊丞表示，AERO系列筆電推出以來，技嘉專注在最佳效能與行動力，並與Xrite Pantone合作，加強提升面板發色的精準度，相信透過即將推出的NVIDIA Studio驅動程式，創作者使用AERO 15 OLED工作會更加順暢、更有效率。

ET快訊
南韓強硬反制！貿易白名單剔除日本　採取限貿措施
剎不住直撞前車！他一看嚇傻　竟是2千萬賓利...網驚：賠到脫
鬼門開第2天！男子詭坐自家水塔　消防鋸開放水已溺死
5男性侵1女！她遭火燒棄屍4天後爬滿蛆　最高院撤主嫌死刑

關鍵字：技嘉,NVIDIA,CG動畫大展,創作者筆電,AERO 15 OLED

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

快來LINE輸入「煙火」　iOS限定「夏季煙火特效」

喜歡怪奇比莉快點來！Today at Apple免費音樂課程來了

Google搜尋推全新演算法！　盼讓用戶能得到最新、有用搜尋結果

開源助攻！Windows小算盤睽違34年又添兩項新功能

技嘉聯手NVIDIA在CG動畫大展　推全新創作者筆電AERO 15 OLED

小米台灣發聲明：「小米有品」電商平台根本沒引進

蘋果AirDrop共享「恐洩漏電話號碼」！用戶資訊全曝光…網嚇傻急關藍牙

全新霸主降臨！ Sony A9G搶攻高端OLED市場　體驗「身歷其境X聲臨其境」

出貨量增長848%　realme成立僅1年就擠進全球前10手機品牌

專為網紅而生　Canon G7 X Mark III、G5 X Mark II來了

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

快來LINE輸入「煙火」　iOS限定「夏季煙火特效」

喜歡怪奇比莉快點來！Today at Apple免費音樂課程來了

Google搜尋推全新演算法！　盼讓用戶能得到最新、有用搜尋結果

開源助攻！Windows小算盤睽違34年又添兩項新功能

技嘉聯手NVIDIA在CG動畫大展　推全新創作者筆電AERO 15 OLED

小米台灣發聲明：「小米有品」電商平台根本沒引進

蘋果AirDrop共享「恐洩漏電話號碼」！用戶資訊全曝光…網嚇傻急關藍牙

全新霸主降臨！ Sony A9G搶攻高端OLED市場　體驗「身歷其境X聲臨其境」

出貨量增長848%　realme成立僅1年就擠進全球前10手機品牌

專為網紅而生　Canon G7 X Mark III、G5 X Mark II來了

國安私菸風暴／當庭查扣「關鍵手機」　檢調續追決策高層

水電工修冷氣竟「跑到浴室偷裝針孔」！　女屋主4天內遭錄64段私密影片

高雄鼓山中午暴雨！元亨寺旁邊坡「泥漿瀑布狂瀉」　路面遭黃水淹沒

限定5天揪情人一起喝！星巴克「白巧克力鴛鴦那堤」冒愛心　七夕對飲搭配蛋糕享優惠

男子出差緬甸衰染茲卡返台！疾管署提升該國旅遊疫情警示

快訊／陳建仁平安警衛室也涉案　國安局報告：1人買250條免稅菸

北市警守望勤務抽菸隨手丟全都錄　遭記申誡送環保局裁罰

毛孩放暑假！來東寵義診享「法式大雞腿」　還有多重美容優惠

日職／陽岱鋼擺脫腰傷　今天二軍首場復健賽扛6棒DH

吃屎哥爆料擂台戰藏鏡人是「劉姓直播主」　劉冠廷怒提告：讓你後悔

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

3C家電熱門新聞

Line更新5大功能　左滑快速..

無框行動上網吃到飽降價了

Sony A9G搶攻高端OLE..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

用ASUS ZenFone 6..

蘋果AirDrop共享「恐洩漏..

「小米有品」電商平台根本沒引進..

快來LINE輸入「煙火」　iO..

realme成立1年就擠進全球..

Google Android ..

鼓勵旅遊！第一年直接給10天年..

小米A3自拍鏡頭達3,200萬..

貿易禁令鬆綁！英特爾申請產品出..

外傳新iPhone有望支援Ap..

更多熱門

相關新聞

華碩RTX SUPER系列電競顯示卡發售

華碩今日宣布ROG Strix、ASUS Dual及Turbo GeForce RTX 2080／2070／2060 SUPER 系列電競顯示卡，即日起在台陸續上市。

台北多媒體展開跑廠商拼電競熱潮

華碩推英國限定「顯卡舊換新」活動

NVIDIA發表SUPER版RTX旗艦系列

Volvo與Nvidia推自駕卡車研發

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥血泊

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面