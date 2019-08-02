▲技嘉聯手NVIDIA在CG動畫大展，推全新創作者筆電AERO 15 OLED。（圖／技嘉提供）

記者姚惠茹／台北報導

技嘉今（2）日宣布聯手NVIDIA，共同在全球指標性CG動畫大展SIGGRAPH 2019中，展出最新NVIDIA Studio筆電「AERO 15 OLED」，搭載今年初新上市的NVIDIA RTX系列顯示卡，透過搭配40餘款已經啟用「RTX On」的創意和設計應用程式，讓創作者可以使用光線追蹤和人工智慧技術。

AERO 15 OLED的特色亮點，包括支援NVIDIA Max-Q技術，不僅打造出更輕薄的機身，並帶來更長的電池續航力，還搭配像是Adobe, Autodesk等多樣專業的軟體展示，等於重新定義「創作者筆電」該有的樣貌。

NVIDIA同時宣布將推出新款NVIDIA Studio Driver，對於在SIGGRAPH大會展出的熱門創意應用程式最新版本進行優化，其中包括 OTOY Octane Render、Blender、Autodesk Arnold、Maxon Cinema 4D、Substance Painter by Adobe 及 Magix VEGAS Pro。





▲NVIDIA於SIGGRAPH 2019推出NVIDIA Studio筆電。（圖／技嘉提供）

NVIDIA在最新的Studio Driver加入一項常被要求的功能，也就是在Adobe Photoshop和Premiere等 OpenGL應用程式中，所有GPU產品將支援30位元色彩，如此一來創意工作者便能以完整精確的程度處理HDR照片和影片，而不會出現在使用一般 24 位元色彩時會產生的色彩斷層情況。

NVIDIA GeForce軟體與技術總經理Jason Paul表示，RTX Studio 筆記型電腦與行動工作站迅速登上創意產業的主流地位，創意工作者能輕鬆在行動裝置上享有即時光線追蹤、先進人工智慧和超高解析度影片剪輯功能，而過去這可是要一整間工作室的規模才能獲得。

技嘉科技執行副總陳俊丞表示，AERO系列筆電推出以來，技嘉專注在最佳效能與行動力，並與Xrite Pantone合作，加強提升面板發色的精準度，相信透過即將推出的NVIDIA Studio驅動程式，創作者使用AERO 15 OLED工作會更加順暢、更有效率。