年底最大「資訊月」12/4登場　4大筆電品牌新機齊發搶買氣

▲台北資訊月即將在12月4日登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台北資訊月即將在12月4日至8日在世貿一館登場，今年以「解密AI」為主題，共計300家廠商參展，目標吸引60萬參觀人潮，為年底最大檔的資訊盛會，今（2）日展前記者會中，華碩、宏碁、技嘉、微星4大筆電品牌率先秀出即將在資訊月展示的新機要來搶買氣。

今年資訊月的重頭戲，4大筆電品牌率先在展前記者會展示新機，包括華碩4K雙螢幕ASUS ZenBook Pro Duo、宏碁窄邊框超輕薄筆電Swift 5、技嘉創作者筆電AERO 15、微星創作者筆電Prestige 14，並紛紛推出優惠好康活動，搶攻年底購物商機。

▲台北資訊月展前記者會。（圖／記者姚惠茹攝）

資訊月今年特別規劃全台唯一的AI主題館，以「解密AI」為核心、分成「開、源起、知、辨、動、演化、集大成、遇見AI更好的未來」8個階段，首先以即時動態的海量資訊串流螢幕來搭建外牆，並以塊狀元素作為識別物來打造五大區域，更打造一座AI始祖圖靈機BOMBA，讓民眾領略前人智慧。

AI主題館中的五大區域，包括設有弧型投影全感互動系統的「感知區」，可以將體驗者的行為，轉成電腦可理解的資訊，完成電腦帶入人工智慧重要的第一步感知，還有人機競賽互動系統的「辨區」，可以透過多對一的競賽模式，讓體驗者能組隊與AI比賽，了解大數據與人工智慧的關係。

至於Mind Action Robot則是設立在「行動區」，讓民眾用意念來完成AI畫作，並將圖像識別機器學習體驗系統設立在「演化區」，讓民眾體驗引導AI學習圖像識別的過程，最後「集大成區」則是集合AI技術，藉由腦波感測裝飾、數據頻譜、機械手臂，讓AI為民眾推薦符合個人喜好的咖啡選項。