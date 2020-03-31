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果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點一次看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

雖然目前尚無法確定新一代iPhone系列機款能否「如期」發表，但相關的爆料、猜測及渲染圖早已漫天飛揚，包括螢幕大小、鏡頭及外型設計等。以下整來自至目前為止傳出的iPhone 12（暫稱）消息，就目前看來，今年可能會是個令人印象深刻的「升級年」。

外型設計

▲▼iPhone 12,海軍藍。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

▲iPhone 12將有海軍藍新配色。（圖／取自Twiiter／EveryApplePro）

根據現階段消息，iPhone 12系列的外型應將持續沿用iPhone X以來的設計，並與其前代機款iPhone 11系列相似。

據天風國際證券分析師郭明錤發布的報告，他認為iPhone 12的外型設計將是iPhone 11與iPhone 5的結合體。正如資深果粉所期待的那樣，側邊將變得與iPhone 5相同的平坦設計。此報告與爆料大神Ben Geskin的洩密不謀而合，他曾透露，iPhone 12將有著與iPad Pro相同的直角邊框設計，原本的2.5D弧面玻璃也將變成直角玻璃，邊緣則會有倒角過渡，整體機身厚度則會略為增加。

此外，郭明錤在報告中稱iPhone 12系列的正面與背面都將與iPhone 11系列相似。全系列機款都仍有瀏海，背面也有著方型凸出的鏡頭模組。鏡頭也將延續iPhone 11系列的分布方式，iPhone 12配備後置雙鏡頭、iPhone 12 Pro則配備後置3鏡頭。

對於是否有「瀏海」一事，目前消息眾說紛紜。日前科技網站Svetapple.sk報導，從iOS 14程式碼中挖掘出一張指導用戶如何將SIM卡插入新iPhone的示意圖，圖中的iPhone螢幕並沒有瀏海，也沒有任何前置鏡頭的孔洞。而為將Face ID及聽筒、前置鏡頭等塞進手機正面，其示意圖上的邊框明顯較iPhone 11來得粗。

▲▼科技網站從iOS14中找出一張沒有瀏海iPhone示意圖。（圖／翻攝自svetapple.sk網站）

▲科技網站從iOS14中找出一張沒有瀏海iPhone示意圖。（圖／翻攝自svetapple.sk網站）

至於顏色方面，據日本情報網站Mac Otakara釋出的報告，今年蘋果將會以「海軍藍」作為年度特殊色。

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螢幕

郭明錤透露，今年下半年的iPhone 12全系列將有4款新機，除了iPhone 12 Pro及Pro Max外，蘋果也將推出2款不同尺寸的iPhone 12。這4款新機將有3種不同尺寸，包括5.4吋、6.1吋及6.7吋，會有2機款螢幕為6.1吋。

而去年中旬日韓貿易戰開打，引發蘋果對三星OLED面板產能的擔憂，當時有報導指出，中國大陸面板大廠京東方（BOE）有望打進蘋果供應鏈，為新一代iPhone提供OLED顯示器。但也有韓媒引述業內人士說法，稱新一代iPhone 5.4吋和6.7吋的OLED螢幕將持續由三星供應，而6.1吋螢幕則由LG Display供應。

而延續上述的「瀏海」話題，去年瑞信證券科技產業分析師蘇厚合曾表示，蘋果新一代iPhone最快今年將移除Face ID，改採以螢幕下指紋辨識解鎖。但也有媒體猜測，Touch ID將回歸與Face ID並行，據PatentlyApple報導，美國專利商標局已於已於去年底授權了蘋果一項涉及光學成像感測器的下一代Touch ID相關技術專利。

日前知名爆料人士i冰宇宙（Ice Universe）指出，蘋果正在考慮提高螢幕更新率，從標準的60Hz提高至120Hz。

蘋果明年新iPhone將首度採用京東方面板　僅次三星成第二大供應商

今年實現iPhone「無瀏海」？外媒：關鍵在螢幕下指紋辨識技術

相機

iPhone 12系列相機次最大的升級應該就是加入傳聞已久的3D深度感知相機了。自iPhone X推出以來，市場就不斷有相關傳言，去年郭明琪就曾於報告中稱該技術將於今年推出，而目前該技術已正式於本月推出的新版iPad Pro上線，推測iPhone 12也將跟進。

去年底有媒體報導，蘋果收購了一家英國新創公司Spectral Edge，該公司擁有2014年由東英吉利大學（University of East Anglia）的學術研究部門所開發的運算攝影技術，可將標準鏡頭及紅外線鏡頭的資料結合以提高照片質量。不過目前尚不清楚蘋果是否會在即將推出的iPhone機款上配備Spectral Edge的紅外線攝影技術，或消費者未來是不是真的能買到配備紅外線攝影技術的iPhone。

性能

iPhone 12系列機款內建的A14晶片也是最熱門的話題之一。據MacWorld分析，A14晶片將能助iPhone 12達到MacBook Pro的性能水準。

▲▼疑似搭載A14處理器5G iPhone跑分出爐。（圖／翻攝自微博／i冰宇宙）

▲疑似搭載A14處理器5G iPhone跑分出爐。（圖／翻攝自微博／i冰宇宙）

日前i冰宇宙在微博上釋出一組疑似為蘋果A14處理器的Geekbench 5跑分截圖，時脈高達3.1GHz，較現有iPhone 11系列所搭載A13的處理器時脈2.7GHz來得高。其單核跑分成績為1658，多核則為4612，幾乎輾壓高通S865處理器的單核930、多核3445成績，而面對搭載A13處理器iPhone 11 Pro的單核1329、多核3468成績同樣級具優勢，成績令人驚艷。

疑似5G iPhone跑分出爐！A14效能輾壓當前處理器

電池續航力

日前有消息稱最高規的iPhone 12 Pro Max電池容量將達4400mAh，但並無其他更進一步的消息。

iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素鏡頭、最大電量4400mAh

連接與網路

歐盟（EU）先前宣布將統一出貨到歐洲的科技產品充電器規格，外界推測，這項決議勢將使iPhone等電子產品連接埠規格作出變更。不過iPhone 12接口是否將以USB-C取代Lightning，目前尚無確切消息。

可以肯定的是，iPhone 12系列產品中勢必會有支援5G連線的機款，而據郭明錤的報告，至少會有3款支援5G網路。Wi-Fi規格方面，有消息稱新一代iPhone將支援802.11ay，據MacWorld報導，雖然該消息尚無法確定，但若證實，蘋果可能是擬為AR頭戴裝置鋪路。

新一代iPhone傳支援802.11ay Wi-Fi標準　1秒下載一部藍光影片
 

ET快訊
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