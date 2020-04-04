　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

動刀「瀏海」？旗艦新iPhone曝五大招迎戰Android機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲市場分析師認為，這次蘋果推出新iPhone將帶動強大的換機潮。（圖／路透）

▲2020下半年將推出的iPhone最有可能即五大特點於一身，來迎戰安卓機。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然有部分果粉相當期待平價款新iPhone的到來，不過對於多數人來說，最關注的，還是今年九月將推出的高價位新iPhone；綜合目前市場上的傳言，下半年將推出的iPhone最有可能即五大特點於一身，來迎戰安卓機。

外型結合i11與i5
根據天風國際證券分析師郭明錤先前所發布的報告顯示，下半年將推出的iPhone外型可能像是iPhone 11與iPhone 5的結合體；機身的側邊將變得與iPhone 5相同的平坦設計。

不過在瀏海的去留與否目前仍眾說紛紜，有許多消息皆指出，下半年將推出的iPhone正面將減去瀏海；不過郭明錤在報告中卻認為，新iPhone將保留瀏海，且鏡頭也將延續iPhone 11系列的方式，維持凸出的鏡頭模組。

相機技術再提升
繼去年iPhone 11系列機款的相機升級後，外傳新iPhone的相機系統將再升級，主鏡頭將加入傳聞已久的3D深度感知相機；目前該技術已正式於新版iPad Pro亮相，外界看好新iPhone也將跟進。

性能再升級
在性能方面，依照慣例下半年將推出的新iPhone將內建A14處理器；而據MacWorld分析，A14晶片將能助iPhone 12達到MacBook Pro的性能水準。

電池續航力再拉長
手機的電池續航力一直都是外界關注的焦點；日前有消息稱最高規的iPhone 12 Pro Max電池容量將達4,400mAh。

5G iPhone要來了
在眾多安卓機都已推出5G傳輸能力的情況下，許多果粉都在問「5G iPhone在哪裡？」根據郭明錤的報告，今年下半年將會推出四款新iPhone，且至少會有三款支援5G網路。Wi-Fi規格方面，有消息稱新一代iPhone將支援802.11ay，據MacWorld報導，雖然該消息尚無法確定，但若證實，蘋果可能是擬為AR頭戴裝置鋪路。

ET快訊
快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域
蕭亞軒「頭部重創」爆驚悚傷口血腥照　造型師心疼鬆口：一輩子忘
馬路驚見口罩海！業務狂撒洩憤「MIT吼～正統醫療口罩」　下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

動刀「瀏海」？旗艦新iPhone曝五大招迎戰Android機

用同組帳密要注意！　外媒爆iOS 14「iCloud鑰匙圈」有新改變

健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

快訊／平價iPhone明天預購、或被稱為iPhone SE 2020

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

清明返鄉大叔硬戴兒童口罩入站　耳帶突斷！她善心救援：快回家

動刀「瀏海」？旗艦新iPhone曝五大招迎戰Android機

用同組帳密要注意！　外媒爆iOS 14「iCloud鑰匙圈」有新改變

健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

快訊／平價iPhone明天預購、或被稱為iPhone SE 2020

大咖讓位！《花木蘭》新檔期出爐粉絲笑了

才過62天！純黑萌奶汪褪色變「灰毛蒼老狗」　媽傻眼：老起來放...

星宇航空張國煒沒得飛…改做善事可以吧！送4800罐綜合果汁到桃園醫院

陳學聖：樂於捐口罩「但請先問過我！」　保守估計「有千萬人都還在排隊」

電子發票、雲端發票差在哪？　提高中獎率！2.95億「專屬加碼」領法秒懂

「為什麼想離開上個工作」？　求職專家教3種正確回答加速錄取

因應東京奧運延期一年　男足年齡放寬到24歲

天主教界第一槍！緬甸樞機主教要求中共「為疫情道歉」

快訊／北部女保全確診感染源不明　侯友宜：應視為社區感染「區域封鎖」

乘客「沒摀嘴」狂咳！美公車司機暴怒直播勸世　2周後死於新冠肺炎

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

3C家電熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

HTC VIVE Cosmos Elite開箱　「可替換式面板」輕鬆拆卸

旗艦新iPhone曝五大招迎戰安卓機

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

蘋果捐款中國逾2.1兆

用同組帳密注意！外媒爆iCloud鑰匙圈新改變

iPhone 9手機殼實拍照曝光！最快4月5日開賣

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

入門iPhone回歸指紋解鎖有Plus版

iOS 14程式碼洩密　平價iPhone 9有大螢幕版本

健忘族救星！蘋果洩密追蹤器AirTag細節

新iPad Pro與Macbook Air點評

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

更多熱門

相關新聞

馬斯克發豪語：死前要成功上火星

馬斯克發豪語：死前要成功上火星

Satellite 2020在武漢肺炎威脅之下開展，開場主題演說主角馬斯克雖然姍姍來遲，卻澆不熄現場上千聽眾的熱情。

5大電信5G進度一次看

5大電信5G進度一次看

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

OnePlus 8系列確定4月14日直播亮相！　全系列支援無線充電

OnePlus 8系列確定4月14日直播亮相！　全系列支援無線充電

美國券商看壞iPhone 12延後發表！最糟延至2021年　

美國券商看壞iPhone 12延後發表！最糟延至2021年　

關鍵字：

iPhone 11iPhone 5iPhone 12A145G

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

即／平價iPhone名稱是它、明預購

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

萊恩雷諾斯爸爸命喪肺炎　捐4千萬抗疫藏洋蔥

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

桃園居家檢疫男女疑燒炭　鄭文燦回應了

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面