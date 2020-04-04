動刀「瀏海」？旗艦新iPhone曝五大招迎戰Android機

▲2020下半年將推出的iPhone最有可能即五大特點於一身，來迎戰安卓機。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然有部分果粉相當期待平價款新iPhone的到來，不過對於多數人來說，最關注的，還是今年九月將推出的高價位新iPhone；綜合目前市場上的傳言，下半年將推出的iPhone最有可能即五大特點於一身，來迎戰安卓機。

外型結合i11與i5

根據天風國際證券分析師郭明錤先前所發布的報告顯示，下半年將推出的iPhone外型可能像是iPhone 11與iPhone 5的結合體；機身的側邊將變得與iPhone 5相同的平坦設計。

不過在瀏海的去留與否目前仍眾說紛紜，有許多消息皆指出，下半年將推出的iPhone正面將減去瀏海；不過郭明錤在報告中卻認為，新iPhone將保留瀏海，且鏡頭也將延續iPhone 11系列的方式，維持凸出的鏡頭模組。

相機技術再提升

繼去年iPhone 11系列機款的相機升級後，外傳新iPhone的相機系統將再升級，主鏡頭將加入傳聞已久的3D深度感知相機；目前該技術已正式於新版iPad Pro亮相，外界看好新iPhone也將跟進。

性能再升級

在性能方面，依照慣例下半年將推出的新iPhone將內建A14處理器；而據MacWorld分析，A14晶片將能助iPhone 12達到MacBook Pro的性能水準。

電池續航力再拉長

手機的電池續航力一直都是外界關注的焦點；日前有消息稱最高規的iPhone 12 Pro Max電池容量將達4,400mAh。

5G iPhone要來了

在眾多安卓機都已推出5G傳輸能力的情況下，許多果粉都在問「5G iPhone在哪裡？」根據郭明錤的報告，今年下半年將會推出四款新iPhone，且至少會有三款支援5G網路。Wi-Fi規格方面，有消息稱新一代iPhone將支援802.11ay，據MacWorld報導，雖然該消息尚無法確定，但若證實，蘋果可能是擬為AR頭戴裝置鋪路。