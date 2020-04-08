日本「很多人戴口罩」確診仍狂飆？　網曝3大致命傷：難挽回

▲日本進入緊急狀態後，乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，日本近日的確診人數不斷創新高，首相安倍晉三緊急下令，8日0時起「日本7個一般行政區將進入緊急狀態」為期一個月。對此，就有網友疑惑，日本人現在幾乎都人人戴口罩了，為什麼病例還是一直增加？貼文一出隨即引發熱議，民眾紛紛點出關鍵三大原因。

原PO在PTT上以「日本很多人戴口罩為啥病例還一直增加」為題，表示現在日本幾乎都人人戴口罩了，至少比歐美多，而且電視上也一直宣導洗手消毒，企業在家上班，學校也停課，體育賽事都取消，又不是像歐美人死不戴口罩，一直跑出去，「可是都做到這樣了，為啥病例還是每天增加阿？還一直破紀錄，到底是哪個環節出問題勒？」

請繼續往下閱讀...

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

貼文一出，立馬引起網友熱議，認為太晚警覺、還是很多人沒有戴口罩、高度依賴大眾運輸為三大關鍵原因，「太晚戴了，公主號放出來又過了大概一個月才開始全面戴」、「日本還是很多人沒有戴口罩，無論地鐵還是公司」、「不驗啊，然後一堆無症狀趴趴走」、「初期感染者有天天搭電車的上班族」、「日本又是大眾運輸高度依賴，沒有時時消毒都難控制」。

也有許多網友認為，口罩本來就只是延緩疫情、減少飛沫，不代表能完全防範，且日本很多人戴的並不是醫療口罩，效果就更有限，再者，一開始就爆掉的話，後面口罩的功能當然會被限縮，且戴口罩也要身邊所有人帶才有用。

日本厚生勞動省和各地方政府的數據顯示，截至4月7日22時，日本當日新增347人感染，累計確診病例達到4349例。