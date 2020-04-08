貼心！Apple官網4步驟教學醫用防護面罩組裝方式

▲Apple醫用面罩組裝方式。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情橫掃全球，許多國家的醫療體系都出現資源緊繃的狀態；日前Apple執行長提姆庫克宣布要為醫護人員設計出醫用面罩，現在美國Apple官網上就釋出了這款醫用面罩的組裝與鬆緊調整方式。

移除薄膜

首先，醫護人員首次要使用這款面罩時，須事先移除透明面罩與前額調整帶上的保護膜；官網上寫著，面罩的任一面都可以做為正面，讓醫護人員不用再額外花費心力去判斷正反面。

比對適合自己的鬆緊

在配戴前，建議醫護人員先將面罩與前額調整帶事先在自己臉上比對一下，面罩與自己的臉保持多少距離是比較舒服的。

用綁帶調整鬆緊

在確定好前額調整帶與面罩的相對位置後，再用盒中附上的綁帶穿過面罩與前額調整帶左右兩側的洞，並用官網建議的方式將綁帶拉緊。並在另一側重複這個步驟。

▼Apple官網建議的綁帶方式。（圖／翻攝自Apple官網）

試戴並調整

在組裝完畢後，要先試戴看看，若太鬆或太緊都可以調整。

Apple建議，使用這款面罩時，須避免暴露於高溫中；且使用這款面罩應該要輕拿輕放，盡可能避免面罩摔落或是刮傷。

官網上指出，醫護人員除了做好其他個人防護外，最重要的就是要戴上面罩維護自身安全；且為了平緩醫療資源的緊張狀況，這款面罩是可以清潔在重複使用的。

不過不是所有清潔劑都可以替這款面罩進行清潔，官網建議可以使用70%乙醇、70%異丙醇、6%漂白水，或者是3%的過氧化氫來替面罩清潔消毒，不過有可能會在面罩上留下殘留痕跡。