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口罩2.0第3波明天取貨！4大超商開放「APP掃碼秒領」　2家還免綁會員

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▲▼7-11開放APP領取口罩。（圖／業者提供）

▲7-11、全家開放APP領取口罩服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「口罩實名制2.0」第三波成人每日可領9片、兒童10片口罩，自4月1日至3日止開放線上登記預購，共有183.6萬人完成繳費，明（9）日至15日就可到4大超商領取口罩。而繼OK mart、萊爾富後，全家及7-11也開放使用手機掃碼領取口罩功能，民眾只要持手機就能輕鬆領到口罩。

●全家
全家於會員APP及My Famipor APP新增口罩領取專區，只要4步驟包括加入全家會員後下載相關上述App，接著進入「口罩領取專區」並輸入身分證字號末4碼及簡訊中的購買序號，第三步驟為確認訂購資訊，最後只要拿著APP產生的專屬口罩領取條碼就可到櫃檯領取口罩。另門市內FamiPort機台仍有口罩領取專區提供民眾列印口罩單據服務。

請繼續往下閱讀...

▲▼全家開放APP領取口罩。（圖／業者提供）

▲全家APP領取口罩限定會員才能使用。

●7-11
 7-11整合3大APP，包括7-11 APP、OPEN POINT APP、ibon APP，推出手機條碼領口罩服務，凡手機下載其中一APP就可透過APP中的「線上口罩取貨專區」至ibon line@，點選「口罩取貨專區」並輸入身份證字號末4碼以及領取序號，即可獲得專屬條碼臨櫃領口罩。其中，除OPEN POINT APP需註冊會員，其餘2個App都不需要綁定，但皆可領取口罩，而門市內的ibon機台也持續提供列印領口罩單據服務。

●OK mart
OK mart率先提供APP領口罩服務，只要使用其APP並點選進入「口罩實名制2.0 領取專區」，接著輸入身分證後4碼以及領取序號，確認資料無誤後就會出現領取條碼，後再至櫃檯刷取就可拿到口罩，且同樣不受到會員限制，凡下載APP通通可以用手機領口罩。

▲▼OK mart APP領口罩。（圖／業者提供）

▲OK mart APP領口罩。

●萊爾富
萊爾富於APP推出「口罩領取入口」，點進去同樣先輸入領取序號及身分證後4碼，接著按下確認後就會出現「防疫口罩領取單」，最後再至櫃檯刷條碼就可以拿到口罩，不過萊爾富APP領取口罩限定只有會員可使用。

▲▼萊爾富APP領取口罩。（圖／業者提供）

▲萊爾富於APP架設口罩領取入口。

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