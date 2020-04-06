快訊／統一發票「特別獎1000萬」降落基隆星巴克　國稅局：趕快兌獎發發發

▲ 統一發票1-2月特別獎1000萬降落基隆星巴克，國稅局基隆分局籲民眾趕快兌獎發發發。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年3月底開出1-2月期統一發票，經過幾日比對，財政部北區國稅局基隆分局表示，其中一組特別獎1000萬元發票，落在基隆市安樂區麥金路的STARBUCKS星巴克， 另一位幸運兒則是在暖暖碇內街全家便利超商消費中特獎200萬元，可以說今年的財神爺特別眷顧基隆！

這二位幸運兒分別是2月14日到麥金路的STARBUCKS星巴克消費了一杯中杯英式紅茶110元，折扣10元，共花100元，以小額消費幸運中特別獎1000萬元及2020年2月6日暖暖碇內街全家便利超商消費125元，也是以小額消費中特獎200萬元，真可謂以小博大。

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▲ 統一發票1-2月特別獎1000萬降落基隆麥金路星巴克。

國稅局基隆分局秘書劉祺偉及七堵稽徵所主任張素雲同時呼籲，在基隆市消費民眾，請快找找手邊的統一發票，你可能就是那一位1000萬元或200萬元中獎幸運兒，並提醒民眾，購物時如索取紙本發票或電子發票證明聯，需妥善保存方能對獎。

國稅局基隆分局指出，該期中獎發票領獎期間自2020年4月6日至7月6日止，請攜帶身分證及中獎發票收執聯、電子發票證明聯向兌獎據點領獎至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部兌領獎金，依統一發票給獎辦法第11條第9款規定，統一發票如逾期未領取獎金，即喪失兌獎資格，不要讓財神爺從身邊溜走。

▲ 統一發票1-2月特獎200萬元暖暖碇內街全家便利超商消費中。

國稅局基隆分局表示，財政部於2019年1月1日起推行「統一發票兌獎APP」，提供24小時全天候線上兌領載具儲存之雲端發票及電子發票證明聯五、六獎中獎獎金撥付至設定帳戶，不僅中獎不漏接、免印花稅而且不受代發獎金單位營業時間之限制，歡迎民眾下載使用。

另外，發票存載具，可多1次中獎機會，雲端發票可享有一般獎及專屬獎雙重對獎機會，專屬獎有100萬元獎15組、2000元獎1萬5000組、500元獎50萬組，大幅提升中獎機率，好處多多，請多加下載使用。如有任何疑問歡迎電話洽詢該基隆分局電話：02-2433-1900，或國稅局免費服務電話：0800-000-321，將有專人服務。

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