「每人發1片…用1個月」！尼斯市將發口罩　法國政策終於轉彎

▲法國尼斯居民在超市戴口罩購物。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

法國官方先前多次強調健康民眾不需要配戴口罩，但近期當地疫情越來越嚴重，法國部分城鎮已經打算強制居民外出戴口罩。尼斯市市長近日宣布，將發給所有市民一人一片口罩，重複使用一個月。

綜合外媒報導，尼斯（Nice）市長埃斯特羅西（Christian Estrosi）6日宣布，未來可能規定每個人外出都必須配戴口罩，而所有市民都會在8到10天內收到1片口罩，「他們可以重複使用一個院。」他補充說，詳細措施將於8日晚間公布。

除了尼斯市外，包括坎城（Cannes）、索城（Sceaux）、芒德留拉納普勒（Mandelieu la Napoule）等是市鎮也都宣布類似決定。芒德留拉納普勒市長勒羅伊（Sebastien Leroy）表示，「我要求盡快補足庫存，以便為我們所有人提供口罩。」

由於法國官方直到最近幾個星期，始終強調不需要廣泛配戴口罩，因此強制民眾外出戴口罩的政策，對法國人而言可說是政策大轉彎。法國政府認為，除了確診患者、醫護人員或公衛人員外，其他人並不需要戴口罩。

不過，由於無症狀感染者越來越多，法國衛生部長所羅門（Jérôme Salomon）3日首次在談話中表示，「我們鼓勵一般民眾配戴這些正在生產中的替代用口罩。」

據信，隨著法國官方衛生指南立場的轉變，未來數天可能會有更多市鎮宣布口罩相關政令。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）7日表示，「每個人都應該有某些保護，有口罩或圍巾總比沒有好。」