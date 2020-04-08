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T點這樣用Part4／Hami書城線上雜誌書籍天天看

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▲App會員成就系統使用

活動小組／綜合報導

《ETtoday新聞雲》App好禮商城於每周三準時更新最好康的品牌優惠，本周防疫宅在家好夥伴《Hami書城》準備5000組「月讀包21天免費閱讀」，用行動支持用戶們居家防疫，提供暢讀上萬本熱門雜誌書籍，在家也可以跟世界接軌，現在打開《ETtoday新聞雲》App好禮商城兌換去！

喜歡宅在家的用戶們不能錯過《Hami書城》為《ETtoday新聞雲》App用戶帶來的最殺好禮，即日(4/8)起，使用10 T點即可兌換「月讀包21天免費閱讀」，登入新聞雲App獲得10 T點，立即擁有整個Hami行動圖書館！24H不打烊的電子書城，隨選隨看，上萬本書任你帶著走，全民防疫宅在家必備。防疫新聞看《ETtoday新聞雲》、集T點，還能兌換居家防疫必備《Hami書城》，快到《ETtoday新聞雲》App搶月讀包名額！

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【Hami書城閱讀序號兌換教學】

◎Step1：於《新聞雲》App領取序號

◎Step2：開啟 Hami Book App → 登入會員 → 點選「設定」→ 進入「序號兌換」 → 輸入序號即可享受免費閱讀。

▲App會員成就系統使用

【Hami書城閱讀序號使用注意事項】

• 本活動序號兌換期限至2020/6/30止。

• 一個帳號限抵用一組序號。

• 兌換券限未申租用戶使用，若您已擁有月讀包服務，恕無法進行兌換。

• 序號一經使用，則此序號失效，恕不補發，亦不得要求折換現金。

• 月讀包內容日日更新以實際品項為主，惟版權問題，電子版與實體版有些差異，視各家出版社而定。

• 本活動優惠服務及說明，由Hami書城提供，若使用上有疑問，請參考Hami書城月讀包使用手冊或連繫Hami書城客服hamibook@kland.com.tw。

• Hami書城和ETtoday保留變更、修改、停止本活動的權利。

▲App會員成就系統使用

【會員中心使用懶人包】

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」。「獲取紀錄」下方註明每一點獲取日及到期日。

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度。

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單，兌換商品每日不定時更新。

▲App會員成就系統示意圖

【賺T點攻略】

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

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