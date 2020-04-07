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罷韓二階門檻過關！有效連署共37萬7662份　預計投票日出爐

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▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲罷韓四君子 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體3月9日前往高雄市選委會遞交40萬份二階連署書，高雄市選委會7日將召開臨時委員會，確認罷韓二階連署查對結果，高雄市選委會傍晚宣布罷韓二階連署完成查對過關，明天就會提前送交中選會，最後有效的連署是37萬7662份。

▲高雄市選委會主委的副市長陳雄文 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市選委會主委的副市長陳雄文 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷韓二階連署書目前正由高雄市選委會進行最後審查，預計4月18日前公告結果，不過選委會提前到7日下午召開101次委員會會議，會中將討論第二階段罷免案連署書查對結果，預定最快8日就會將連署人名冊送中央選委會，接下來，依法只要中選會開會認定連署人數符合規定，就可宣告罷免案成立，需在20至60日內舉行投票。

市選委主委陳雄文表示，針對罷免案今年3月9日提出用29天審查，選委會動用600多位公務員來審查，提出連署書40萬6880，剃除2萬9218份，被剔除的包括重複連署，最後有效的連署是37萬7662份。

陳雄文提到，疑似偽造有2271份，其中包含60份印章偽刻，其餘是代簽有2210份，寄出查詢確認單回來件數只有1128份，其中有11份說自己沒有簽名跟蓋章，這確認11份剔除，剩下沒有回覆的依法還是為有效連署，疑似有偽造2271份經發查詢單，最後只有剃除的只有11張。


另外，陳雄文也說罷免投票需要約1億2千萬，已經提墊付案到議會，但目前議會延議中，已經有備案，會先用第二預備金，待議會開議墊付案過後再還回去，是較為彈性作法。陳雄文也說，投票日預計是6月6日或6月13日，但結果有待中選會宣布。最後，陳雄文也說選委會很公正：「罷韓團體質疑我不公平，出來講話變成主委跟罷韓團體吵架，形象不好，被汙衊也不要破壞選委會形象。假設我要做政治考量，書面查詢只寄2千份，我應該要寄100倍，我不想引起大家有其他考量。」

時間對我們來說完全沒用！

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