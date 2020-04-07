北市府宣佈：公有市場9日全面戴口罩　校園全面暫停開放

▲黃珊珊出席台北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市副市長黃珊珊7日下午宣佈，即日起四大批發公司（花卉、農產、漁產、畜產），全面戴口罩、量體溫，公有市場4月9日開始，進出民眾戴口罩、量體溫。

校園部分，黃珊珊說，原本北市校園假日開放給民眾，但因為疫情嚴峻，即日起，國中、國小、高中職，所有校園暫停開放，假日、平日都不開放，開放時間視疫情調整。

至於商圈、夜市部分，產發局長林崇傑補充，商圈、夜市屬於開放性，很多商圈開始做管理，封閉管理困難，因為是開放地區，可以自我要求，可能在入口做加強宣導。

黃珊珊說，商圈自治會都會做一些調整，夜市跟北市轄管的商圈，有需要都會作防疫作為，愈安全愈會有客人，輔導他們保持安全標準，相信生意更好。

黃珊珊強調，「強制不是我說的算，強制戴口罩，還是有人不戴，跑給你追」，強制之後呢，有沒有罰則？目前只能勸導。她強調，執法上要有程序正當性，像是捷運人員要跟對方講，講完之後不行找捷警，最後把資料給衛生局，開罰完了之後訴願，「不是下一個強制，好像很瀟灑」。

黃珊珊說，台北市民應知道到夜市有這風險，希望買了東西帶回家或到小公園吃，如果能夠做到強制，又可處罰，再來認真做這件事。