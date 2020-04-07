　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府宣佈：公有市場9日全面戴口罩　校園全面暫停開放

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃珊珊出席台北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心。（圖／記者楊亞璇攝）

▲黃珊珊出席台北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市副市長黃珊珊7日下午宣佈，即日起四大批發公司（花卉、農產、漁產、畜產），全面戴口罩、量體溫，公有市場4月9日開始，進出民眾戴口罩、量體溫。

校園部分，黃珊珊說，原本北市校園假日開放給民眾，但因為疫情嚴峻，即日起，國中、國小、高中職，所有校園暫停開放，假日、平日都不開放，開放時間視疫情調整。

至於商圈、夜市部分，產發局長林崇傑補充，商圈、夜市屬於開放性，很多商圈開始做管理，封閉管理困難，因為是開放地區，可以自我要求，可能在入口做加強宣導。

黃珊珊說，商圈自治會都會做一些調整，夜市跟北市轄管的商圈，有需要都會作防疫作為，愈安全愈會有客人，輔導他們保持安全標準，相信生意更好。

黃珊珊強調，「強制不是我說的算，強制戴口罩，還是有人不戴，跑給你追」，強制之後呢，有沒有罰則？目前只能勸導。她強調，執法上要有程序正當性，像是捷運人員要跟對方講，講完之後不行找捷警，最後把資料給衛生局，開罰完了之後訴願，「不是下一個強制，好像很瀟灑」。

黃珊珊說，台北市民應知道到夜市有這風險，希望買了東西帶回家或到小公園吃，如果能夠做到強制，又可處罰，再來認真做這件事。

ET快訊
南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」！網羨炸：竟然比台灣還要快
快訊／日本宣布「進入緊急狀態」　7個一般行政區含東京、大阪
星培「機上撿錢」涉竊盜罪判7個月！　法庭意外曝光高額月收入
空勤直升機墜落「近照曝光」！　小港機場暫時關閉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

11景點警示挨批亂槍打鳥　林佳龍：發布前沒有和交通部會商

新北公有市場攤商今起強制戴口罩　出入口量體溫、人數管制

「猜猜我是誰」周春米推防疫敷面膜　鄭運鵬：「逃出立法院」宣傳片？

誰告了我！楊秋興戴口罩怒衝雄檢應訊50分揭答案...

日本僑胞捐贈6000個口罩　謝長廷：已開始郵寄給有登記留學生

北市300公務員前往11景點　市政大樓擬制「1、2樓供民眾洽公」　

蔡英文視察桃機防疫部署　肯定從國門至家門疫情防線守護國人健康

快訊／高雄市議會定期大會拍桌聲中延會！罷韓投票前韓國瑜可望掉避總質詢

北市府宣佈：公有市場9日全面戴口罩　校園全面暫停開放

陳雪生建議紓困「現金發到口袋裡」　蘇貞昌：這作法比較偷懶

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

11景點警示挨批亂槍打鳥　林佳龍：發布前沒有和交通部會商

新北公有市場攤商今起強制戴口罩　出入口量體溫、人數管制

「猜猜我是誰」周春米推防疫敷面膜　鄭運鵬：「逃出立法院」宣傳片？

誰告了我！楊秋興戴口罩怒衝雄檢應訊50分揭答案...

日本僑胞捐贈6000個口罩　謝長廷：已開始郵寄給有登記留學生

北市300公務員前往11景點　市政大樓擬制「1、2樓供民眾洽公」　

蔡英文視察桃機防疫部署　肯定從國門至家門疫情防線守護國人健康

快訊／高雄市議會定期大會拍桌聲中延會！罷韓投票前韓國瑜可望掉避總質詢

北市府宣佈：公有市場9日全面戴口罩　校園全面暫停開放

陳雪生建議紓困「現金發到口袋裡」　蘇貞昌：這作法比較偷懶

曬太陽再等等！北台灣「週五回暖」高溫28°C　下波冷空氣這天報到

走進絕美森林秘境！特搜桃竹7個野餐勝地　大片環湖草坪超Chill

韓劇《夫婦的世界》「小三潤唇膏」爆紅，國民品牌350元有找！

竹市府共體時艱　果菜公司與漁港直銷中心攤商減租3成

宜蘭監獄高牆抗疫動起來　改編「泰雅族勇士舞」大哥齊跳勇士健身操

病毒也能在冰箱內存活！專家：冰存物品前應先消毒外盒

滅火器清倉特賣「狂賺70萬疫情紓困金」...神秘買主解囊30萬身份曝光！

南韓加強管控「戴電子手環」列選項！居家隔離屢傳違規　關GPS四處趴趴走

激戰開擴音…噁男逼人妻轉播呻吟！扯「有妳鹹濕片」強啪：表現不好再來1次

巴克利稱「Kobe是最接近喬丹的人」　沒看過像KG衛少一樣努力的球員

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

政治熱門新聞

第二波口罩外交　捐新南向國家100萬片口罩

藍營狂酸捐口罩　駐德代表秀關鍵

台女遭南韓逐出境　外交部回應了！

五一連假取消？　蘇貞昌：若民眾不能自律

林珍羽涉造謠　最正議員爆她已入北市府上班　

被質疑暗槓1000萬片口罩送國際　蘇貞昌用媽媽告訴他的話回應了

韓國瑜請吃鳳梨　記者沒人敢碰！

藍營緊咬捐口罩　周玉蔻84秒電爆

口罩中籤率100％　網狂Tag林珍羽

高嘉瑜批酷碰券「不食人間煙火」：發現金比較實際

吳斯懷：若軍隊協助封城聽誰指揮？

口罩要撙節使用　民眾黨發言人開罵

黃偉哲稱國家級警報亂槍打鳥　蘇貞昌回應了

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更多熱門

相關新聞

北市1500萬「算低總價」？　網哭了：歡迎來到台北

北市1500萬「算低總價」？　網哭了：歡迎來到台北

台北市房子動輒破千萬，很多人光存頭期款就花了大半輩子。一名網友最近陪朋友去看房，仲介告訴他，這間1500萬算是「低總價」物件，他一聽當場傻眼，本以為1500萬已經是嚇人的昂貴數字，沒想到這種等級對台北人來說，竟然還算低。

北市再增1間防疫旅館！每晚2800元

北市再增1間防疫旅館！每晚2800元

北市1/3老屋集中2行政區　越老越值錢！蛻變重建熱區

北市1/3老屋集中2行政區　越老越值錢！蛻變重建熱區

師生上課戴口罩？北市：沒有強制

師生上課戴口罩？北市：沒有強制

黃珊珊：看連假人潮「膽戰心驚」

黃珊珊：看連假人潮「膽戰心驚」

關鍵字：

黃珊珊台北市

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

即／英國首相強生被送入加護病房

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面