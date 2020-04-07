85歲嬤吃飯突不能拿筷子...怕染疫不敢就醫　中風錯失黃金3小時右側全癱

▲張姓阿嬤不敢就醫反而更嚴重。（圖／亞大附醫提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名85歲張姓阿嬤患有三高，平時規律服藥，日前突然感覺右腿麻，吃飯時發現右手無法拿筷，家人見狀起初並不在意，加上疫情不想進醫院，直到晚上症狀仍無改善，送急診後確診為缺血性腦中風，但因錯失黃金治療時間，張阿嬤右側全癱。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師黃紫英表示，患者當天早上10點左右，一如往常整理菜園，起身時覺得右腿痠麻，以為是蹲太久，休息一下應該就好，但到了中午吃飯時，右手竟無法拿筷，甚至需要家人協助餵食，家人覺得有異，但認為疫情期間不願去醫院檢查，以免增加感染風險。

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當晚，張姓阿嬤症狀沒有改善，家人認為事有蹊翹，緊急送醫治療，但因錯過治療黃金3小時，不能使用血栓溶血劑、動脈取栓術等方式治療，僅能以傳統中風照護及治療方式，如今，阿嬤雖然意識清楚，但右側全癱、言語表達困難，需以輪椅代步、飲食依賴鼻胃管餵食。當初若能把握治療黃金時間，或許還能如往常自理生活。

黃紫英指出，缺血性腦中風患者在中風後3小時內，可以採取靜脈注射血栓溶解劑的方法，增加復原機會，或配合腦血管攝影，在6小時內利用動脈取栓術，在動脈內放置支架進行取栓，來降低腦組織受損的範圍，但因阿嬤到院時為時已晚，只能使用傳統通血路藥物，如抗凝血劑、血小板抑制劑等藥物，防止血栓繼續生成擴大及預防二次中風，但無法將已阻塞的血栓溶解並打通血管，而拯救腦組織免於缺血壞死的傷害。

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