第一次搭飛機就遇到罷工！大學生畢旅夢碎...地勤人員神救援讓她們笑了

生活中心／桃園報導

長榮航空罷工進入第二天，萬名旅客行程受影響，《ETtoday新聞雲》記者在桃園機場航廈發現數名大學生要畢業旅行，卻無機可坐…只能無奈等待地勤人員叫號，再去櫃檯調整班次，若無法調航班，只能退票！但就在她們以為畢旅夢碎之際，情況出現轉機。

▲長榮空服員罷工，地勤人員只能概括承受旅客的抱怨，加上工時拉長又不能上廁所，臉部表情越來越僵。（圖／記者陳雕文攝）



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來自亞洲大學的6名畢業生，原本計畫到峇里島玩5天4夜，沒想到長榮空服員突然集體罷工，因此他們在21日早上8點就到出境大廳等待叫號，足足等了5個小時，過程中她們心裡忐忑，甚至認為這次的畢旅（而且是人生第一次出國！）的行程被毀掉。

後來總算輪到她們，可以到櫃檯看地勤人員如何處理她們的航班問題；畢業生表示，感謝地勤人員一直幫她們查詢轉機、直達等班次，很有耐心（後來成功轉搭華航，並獲得相關補助）。而峇里島當地的旅行社也有出手協助，讓她們的行程順延一天，但旅遊內容不變。

▲亞洲大學畢業生得償所願，可以繼續出國。（圖／記者陳雕文攝）

畢業生坦言，昨天晚上得知空服員罷工，畢旅可能去不成時，心情超差，到了機場又是漫長的等待，但最後得到這樣的結果（行程順延但照舊），心情總算好一點了。

據了解，由於長榮勞方跟資方於20日談判70分鐘即破局，空服員火大宣布下午4點全面罷工，萬名旅客行程受到影響，而地勤人員也要加時上班達12小時，不斷協助民眾退票或是調整航班，幾乎無法飲食又不能上廁所，苦不堪言。

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▼長榮罷工影響畢旅行程，但最後結局還是讓心情鬱悶的畢業生笑了。（圖／記者陳雕文攝）