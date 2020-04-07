母親長期被病魔纏身…孝子籌不出醫藥費自責尋死　一碗泡麵逆轉結局！

▲男子坐在護欄打算尋死，警方伺機準備將人拉下。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋警方日前凌晨發現一名男子坐在城林橋護欄上，神情落寞雙腳懸空，趕緊上前關心，男子喝斥，「別管我啦！」員警趁機將他拉下，帶回派出所詢問得知，男子的母親長期有病在身，打零工的他籌不出醫藥費，怪自己不孝，才會跳橋尋死，後來警員端出熱騰騰的泡麵，讓他有了不同的想法。

22歲高姓男子看著母親被病魔纏身，但他的收入無法負擔醫藥費，只能看著母親受苦的他，覺得自己很沒用又不孝，因此離開花蓮的住處，一人默默跑到新北市散心，凌晨走在城林橋上的人行道，他一時想不開決定跳橋，路過民眾見狀趕緊報案。

▲警方擔心男子受凍，載回派出所，還送上一碗熱騰騰的泡麵，男子深受感動，打消自殺念頭，要好好面對人生。（圖／記者陳雕文翻攝）

沙崙所員警買紹恩及曾羿翔兩人到場後，互相對望一眼即分別立於該男子兩側，一人安撫情緒及吸引注意，另一員趁機繞到男子後方將其從護欄上拉下，在寒冷的半夜時分，員警擔心高男受凍，把他載回派出所，提供一碗熱騰騰的泡麵，高男深受感動，邊哭邊吃。

高男飽餐一頓後，娓娓道出因母親長期身體不佳，需要醫療費用，本身又無力籌得該筆款項，才會心灰意冷走上絕路，謝謝警方提醒他，要先將自己照顧好才有照顧家人的本錢，會繼續面對未來的挑戰。

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