五一放不放？醫吐辛酸「從沒喜歡過連假」…預測3狀況：沉不住氣全盤皆輸

▲除了清明連假外，下一波五一勞動節、端午節連假也讓醫師憂心。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎疫情強碰清明連假，全台各景點湧進爆滿人潮，外界憂心未來恐有爆發群聚感染的疑慮，甚至有人建議取消接下來的連假。醫師吳承羲坦言，「其實從進醫院開始，我就沒喜歡過連假」，接下來五一勞動節連假，剛好卡在週五，因此要取消不太可能。

家醫科醫師吳承羲在臉書粉專《東村誠醫師的診療室-Dr.吳承羲》指出，打從進醫院開始，他就沒喜歡過連假，一方面因為輪班制的關係，很多假期「看得到休不到」，而更多時候伴隨而來的是塞爆的急診和吃緊的人力。

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此外，吳承羲也提到，除了各種因為季節和節慶的流行病，大吃大喝引發的腸胃炎、三高及腦中風、心臟病發作，群聚的呼吸道和腸胃道感染症狀外，天氣變化劇烈還會誘發中暑或猝死。

吳承羲進一步指出，此次連假適逢新冠肺炎疫情期間，不加以管制極可能成為破口，但有些動作，雖來得晚卻也見其必要性，包括「趕快發布國家及警報」，呼籲未出門者不要出門，已出門的人趕快回家。至於私人企業，在隔天政策也開始跟進，要求前往擁擠景點的人須居家管理14天。

「想想看，出去玩，人擠人、吃得玩得也不安心，出門一天，換來是禁足14天，還可能被同事老闆唾棄。這樣，值得嗎？」吳承羲無奈地反問。

▲有醫師清明連假回醫院的路上大塞車。（示意圖／記者陳家豪攝）

為了預防下一次的五一勞動節、端午節的到來恐增加群聚感染風險，吳承羲認為，「先說五一，因為剛好卡星期五，要取消是不太可能」，不過建議各大公司以排休、輪休方式提前或延後放，但要小心與隔週的母親節卡在一起；至於端午節則可視情況、取消彈性連假也是可以的。

不僅如此，還有些輔助措施可執行，吳承羲解釋，例如國營、人潮眾多的景點，於例假日可實施總量管制、預先實名制登記制，該措施也於武陵農場的櫻花季使用過，一方面可控制人潮，二來也可追朔旅遊史，「當然，疫情如果更嚴重，可能就要考慮直接關閉了。」

若是乖乖待在家的人，吳承羲老話題醒，勤洗手、正確戴脫口罩及保持社交距離仍最重要。他坦言：「這場戰役可能很長，短時間內恐看不到終點。但是現在放棄、沉不住氣的話就是全盤皆輸了。」