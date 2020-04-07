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日進入緊急狀態！他曝「東京病例關鍵」爆炸狂走　網勸別笑：台灣也GG

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▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

▲日本疫情持續擴大！（示意圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

截至7日，日本新冠肺炎已經超過4100人確診、97例死亡病例，首相安倍晉三緊急下令，「7個一般行政區將進入緊急狀態」為期一個月！不過PTT上有網友直呼，「東京病例關鍵」一堆都是本土案例，「日本目前看來是，正在往爆炸的路上走！」

一名網友在PTT以「日本增長是否太快了」為標題透露，當地4月3日一天就激增300病例數，且「總數已經破3000例，大部分都在東京。」原PO也點出關鍵，「最近的新案例，一堆都是未知感染源的本土傳染，境外移入比例很少，可見已經遍地開花了，而且因為日本政府一直不太積極檢驗，那黑數恐怕會不少！」

請繼續往下閱讀...

以檢驗率來說，原PO認為「比起之前裝死，現在感覺日本稍微有進步了，以前每天幾百人在驗，現在好像一兩千人了？但是檢驗覆蓋率還是很低，4/4號那天 才驗了340人/每百萬人，總檢驗人數才42000+」、「更扯的是最嚴重的東京，4/3號那天273人/百萬人，總檢驗人數才3800+，比全日本平均還低 。」

▲日本確診數激增。（圖／翻攝自worldometers）

▲日本確診數竄飆！（圖／翻攝自worldometers

而台灣方面，原PO說，「相對之下，台灣4/5是1527人/百萬人，總檢驗人數36000+，我們都嫌台灣驗太少了！」對此，原PO也憂心忡忡表示，「日本目前看來是，正在往爆炸的路上走，但是比起歐美，還有一點時間，他們政府如果能硬一點，該關的關、該禁的禁，不要一直叫人民自主自肅，管制嚴一點，檢驗更積極一點，也許有機會控制住吧。」

▲▼ 日進入緊急狀態！他曝「東京病例關鍵」爆炸狂走　網勸別笑：台灣也是（圖／翻攝PTT）

▲網擔心，台灣連假後也GG！（圖／翻攝PTT）

文章上線後，掀起網友熱議，「其實可能已經炸了，只是沒人知道」、「政府裝的不嚴重，後果就是這樣」、「台灣連假後喜迎指數型增長」、「早就爆了，只是日本人有在打流感疫苗跟衞生習慣比較好，但也只是在延緩傳播速度」、「早一點正視問題&決定延期奧運，或許能控制，不上不下的虧更多」。

根據讀賣新聞報導，東京是日本的重疫區，其中近9成（共73例）都無法掌握感染源，且40歲以下的病患有39例，占逾4成。

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