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台灣抗疫神器首度曝光！3絕招聯手全球抗疫　5巨頭領軍加盟世界隊

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圖、文／鏡週刊

對抗新冠肺炎（COVID-19），「台灣模式」的防疫經驗近日成全球熱議焦點，總統蔡英文宣示，現階段台灣要打國際盃，與其他國家一起抗疫。本刊調查，台灣不只要打國際盃，我國頗受國際讚譽的科技防疫措施、完整的全民健保雲端資料庫以及超前部署的口罩增產政策等3項防疫實力，已成台灣籌碼，有助與世界各國進一步洽談藥物、疫苗等防疫物資的技術合作，準備加入世界隊貢獻台灣經驗、聯手抗疫。

 全球疫情未見趨緩，台灣前階段組國家隊防疫，現階段不只要打國際盃，由總統蔡英文領軍的府院團隊，還要加入抗疫世界隊行列，對全球防疫作出貢獻。

「前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃，跟其他國家一同區域聯防，全面抗疫。」隨著新冠肺炎疫情在全球各地蔓延，總統蔡英文4月1日親自在總統府舉行記者會，指國際疫情不能得到有效控制，疫情永遠不會結束，台灣依然處於險境，光是把國內防疫做好無法阻擋疫情蔓延，國際社會成員必須集結力量，共同克服挑戰。

請繼續往下閱讀...

台灣防疫不只要打國際盃，本刊調查，由總統蔡英文領軍的府院抗疫團隊，包括擁有公衛背景、不時透過流行病學分析疫情趨勢的副總統陳建仁，以及決策明快的行政院長蘇貞昌、同樣公衛背景出身的行政院副院長陳其邁，加上坐鎮中央流行疫情指揮中心的衛生福利部長陳時中，正積極帶領台灣加入抗疫「世界隊」的行列，藉由輸出「台灣模式」成功抗疫的經驗，與其他國家聯手對抗新冠肺炎。

繼美國總統川普（中）簽署「台灣法案」，台美近日再簽署防疫共同聲明，並正洽談藥物、疫苗的技術合作。（翻攝自白宮YouTube頻道）

台灣模式遏阻疫情的成果，近日已成國際熱議焦點，「Taiwan can help」（台灣可以幫忙）、「Taiwan is helping」（台灣正在幫忙）更成為網路社群熱門的標籤。

美國國務院四日在推特（twitter）讚揚台灣是防疫的領導者，在全球公衛扮演重要角色，應成世界衛生大會（WHA）觀察員；CNN（美國有線電視新聞網）則拿台灣與有相似人口規模及地理環境的澳洲相比，分析台灣防疫何以能成「全球最佳」（among the best globally）；韓國三大報之一的《朝鮮日報》更點名副總統陳建仁、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是「保衛台灣的2個男人」，大讚台灣防疫世界一流。

 台美共商防疫策略，AIT處長酈英傑（左）於1日拜會中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右），除當面致謝台灣捐贈口罩，並稱台灣是真朋友、台美合作防疫。（翻譯美國在台協會臉書）

防疫「台灣模式」近日在國際輿論熱議，美國有線電視新聞網CNN更在網頁首頁專文報導，直讚台灣是「全球最佳」。（翻攝《CNN》）

儘管遭世界衛生組織排除在外，台灣不僅正與邦交國，乃至美國、澳洲、歐盟等疫情較嚴重的國家進行防疫物資合作，同時也與美國、歐盟、捷克陸續發表防疫聯合聲明、著手共商防疫策略；其中，台美已正洽談疫苗、藥物的合作計畫。

科疫防疫上，不只有國內學者準備向國際期刊分享台灣經驗，且至少已有10個國家要向我國取經，此外，已實施25年的全民健保制度，更讓我國擁有他國少有的健保就診雲端大數據，便於與移民署的入出境等資料庫彙整、勾稽，有效精確追蹤可能的感染者，加上2月上旬疫情爆發初期即已超前部署的口罩增產政策，三大防疫實力都成台灣的籌碼，有助與世界各國進一步洽談藥物、疫苗等防疫物資的技術合作，加入世界隊一起抗疫。

台灣的電子圍籬智慧監控系統已至少10國前來取經，本刊直擊，行政院資安處長簡宏偉（左）正向副院長陳其邁（右）簡報居家檢疫的監測狀況。

台灣加入世界隊與全球共同抗疫，最引起他國高度興趣的是我國的科技防疫措施。本刊獨家直擊，我國用以追蹤、管理居家檢疫或隔離者的「電子圍籬智慧監控系統」後台，畫面上，所有數據一覽無遺；此外，本刊調查，包括美國、澳洲、歐盟如瑞士、義大利，以及印尼、越南、卡達、沙烏地阿拉伯、斯里蘭卡，乃至我國的邦交國巴拉圭，至少已有10個國家分頭向我政府或中華電信等業者接觸，希望向台灣借鏡這套技術。

本刊掌握，巴拉圭已透過外交管道與我方接觸，從台灣入境檢疫系統的電子表單如何銜接後台資料庫、到後續居家檢疫或居家隔離所採用的電子圍籬技術，都想「整套移植」，盼能取得我國科技防疫的關鍵程式碼、整套複製貼上；澳洲近期也將派人來台了解系統的技術細節；以色列雖尚未與我接觸，但總理納坦雅胡也曾表示，會採取類似台灣的作法，動用網路監控科技對抗這個「看不見的敵人」。

3月31日傍晚，本刊直擊中央流行疫情指揮中心資訊組長、行政院資安處長簡宏偉帶著筆記型電腦，出現在身兼行政院資安長的行政院副院長陳其邁辦公室，報告最新疫情監測狀況，電腦螢幕上秀出的，正是這套引起各國興趣的電子圍籬系統監控後台。

電子圍籬系統的「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，台灣旅客持手機掃QR Code就可線上填健康資訊，並在入境時秀出簡訊憑證快速通關。（翻攝中央流行疫情指揮中心影片）

這套電子圍籬智慧監控系統，不但可監測全國、各縣市居家檢疫或隔離者的即時動態，就連關機狀態（橘色處）也一覽無遺。

監控畫面上，不僅有居家檢疫、隔離的即時全國人數，還可依縣市查看各地人數及確診病例數；其中「檢疫告警中」「隔離告警中」欄位所顯示的，就是因離開居家管理範圍半徑，而遭系統自動發出告警通報的即時人數，2欄位中，還可同步即時監控使用「防疫手機」卻離開居家範圍的人數，就連有多少人正因手機關機而失聯，也都一覽無遺。

根據系統設計，每10分鐘就會定位一次，只要連續2次偵測到不在範圍內，系統就會發出告警通報，接著包括里長、衛生單位甚至警察就會登門拜訪。這次清明連假，台灣同樣也利用電信訊號撈出11個旅遊熱點，並對當地縣市的民眾一共發出約百萬通的手機國家警訊。

邦交國巴拉圭有意「整套移植」台灣的科技防疫系統，盼向台灣取得程式碼。圖為我駐巴國大使館代表捐贈100萬片口罩等防疫物資。（ 外交部提供）

對於各國紛紛前來取經的科技防疫系統，陳其邁接受本刊採訪時表示，技術上要執行都不難，關鍵在於資料的整合跟連結；台灣實施全民健保以來已建置完整的就診資料庫，加上移民署入出境資料電子化，搭配這次因應疫情設計推出的電子圍籬系統，多方雲端資料大數據相互勾稽、串聯，才是這套系統成功的關鍵。


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