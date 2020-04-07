　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

大陸版海鷹「反潛型直-20」曝光　將部署在4千噸驅護艦上

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲反潛型直-20。（圖／翻攝自微博／@秋秋Q3O）▲（上） 直20海軍反潛型、（中）直20海軍運輸/搜救型、（下）直20陸軍運輸型。（圖／翻攝自微博／@做奥迪的王大帅）

▲反潛型直-20。（圖／翻攝自微博／@秋秋Q3O）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸改造出反潛型「直-20」艦載直升機，參照了美國海鷹UH-60，成功解決海軍短板的問題，未來將部署在4000噸以上的驅護艦上，執行任務包括反潛、反艦、巡邏、掃雷、監視、通訊中繼、後勤支援和人員運輸。

根據《搜狐新聞》報導，直-20系列是一款10噸級中型通用直升機，由哈爾濱飛機工業集團（HAIG）製造，機體比海鷹更大，使用自主研發的先進電傳飛控技術，以及大量複合材料，可以說是大陸未來通用直升機的主力機型。

▲反潛型直-20。（圖／翻攝自微博／@秋秋Q3O）▲（上） 直20海軍反潛型、（中）直20海軍運輸/搜救型、（下）直20陸軍運輸型。（圖／翻攝自微博／@做奥迪的王大帅）

▲ 直-20海軍反潛型（上）、直-20海軍運輸/搜救型（中）、直-20陸軍運輸型（下）。（圖／翻攝自微博／@做奥迪的王大帅）

據了解，HAIG在短短兩年內共改型3次，第一代是陸軍運輸型，機身沒有火控和武器掛架，不具備高度的攻擊性，只能臨時依靠艙內人員的輕型武器補充火力；第二代是海軍搜救型，主要武器為輕型魚雷，或者輕型反艦導彈，最大射程在30-50公里左右，相對來說攻擊力較高；而第三代就是專門對付潛艇的反潛型。

值得一提的是，艦載直升機一直都是海軍在裝備體系上的長期短板，大陸原本有意大量進口海鷹以擴大機隊，但屢次遭美方阻擾，最後以失敗告終。

ET快訊
台灣首例！女子居家檢疫偷跑罰100萬　逾期未繳下場出爐
護士3採陰性「突心臟驟停」逝！夫來不及見最後一面心碎
逼人妻轉播激戰呻吟！噁男扯「有妳鹹濕片」強啪：表現不好再1次
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

大陸版海鷹「反潛型直-20」曝光　將部署在4千噸驅護艦上

世界最大口徑203MM可發射核彈！　俄製2S7M自走榴彈砲完成現代化升級

美海軍部長向羅斯福號船員廣播：前艦長「太愚蠢」你們沒必要喜歡他

解放軍高新6反潛機南海巡航　清明假期組織「實戰化訓練」

駕駛初教-6華麗轉身　解放軍女飛行教官首帶訓成功

反衛星武器成為現實威脅　美媒爆：中國「SC-19反衛星飛彈」就是東風-21C

火箭殘骸傘控制精準回收　大陸北斗系統僅差「最後一顆星」

4.5億懸賞委內瑞拉總統　他嗆川普：用軍事行動轉移美國疫情焦點

美軍第18艘「維吉尼亞級」核動力潛艦登場　德拉瓦號正式服役

你各位有聞到嗎！駐韓美軍發明「克難版快篩」　進軍營先通過醋味測試

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

大陸版海鷹「反潛型直-20」曝光　將部署在4千噸驅護艦上

世界最大口徑203MM可發射核彈！　俄製2S7M自走榴彈砲完成現代化升級

美海軍部長向羅斯福號船員廣播：前艦長「太愚蠢」你們沒必要喜歡他

解放軍高新6反潛機南海巡航　清明假期組織「實戰化訓練」

駕駛初教-6華麗轉身　解放軍女飛行教官首帶訓成功

反衛星武器成為現實威脅　美媒爆：中國「SC-19反衛星飛彈」就是東風-21C

火箭殘骸傘控制精準回收　大陸北斗系統僅差「最後一顆星」

4.5億懸賞委內瑞拉總統　他嗆川普：用軍事行動轉移美國疫情焦點

美軍第18艘「維吉尼亞級」核動力潛艦登場　德拉瓦號正式服役

你各位有聞到嗎！駐韓美軍發明「克難版快篩」　進軍營先通過醋味測試

內用外帶都可！大阪高級生吐司「嵜」4/9試營運　15種果醬同時開賣

64萬追蹤網紅「支援防疫」重回護士崗位　5天後確診新冠肺炎⋯鏡頭前崩潰

《小魔女DoReMi》20周年劇場版上映延期！　活動取消女主角發聲：活著就還有機會

疫情下國人前2月刷卡額首見衰退　玉山銀靠2神卡奪發卡、刷卡雙冠王

大陸版海鷹「反潛型直-20」曝光　將部署在4千噸驅護艦上

尿尿「石」在痛！老翁腎長3*3公分鹿角型結石…醫引最新技術秒清空

被酸「假面超人」到處假笑！丁寧崩潰大哭吐10年過氣心酸

罷韓連署書「377662」二階段過關！陳柏惟曝數字涵義

嘉義知名烤鴨餐廳、速食業捐餐800份　力挺防疫第一線　

中職／首次擠進開季名單　馮健庭：努力沒有白費

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

軍武熱門新聞

駐韓美軍克難快篩　進軍營先聞醋

美媒：中SC-19反衛星飛彈就是東風-21C

高調懸賞委國總統　他嗆：轉移焦點

美軍維吉尼亞級德拉瓦號潛艦正式服役

火箭殘骸傘首次成功　北斗系統剩最後一步

「羅斯福號」航母累積確診173例

海軍部長向羅斯福號船員說：前艦長太愚蠢

老羅斯福曾孫稱讚航母艦長是英雄

可發射核彈！ 俄製2S7M自走榴彈砲完成現代化升級

中國反潛機南海巡航　清明期間訓練

印度首架完全操作能力的輕型戰機

日本駐宮古島飛彈隊成軍抗衡中國

駕駛初教-6華麗轉身 解放軍女飛行教官首帶訓成功

日本三菱電機出口防空雷達到菲律賓

更多熱門

相關新聞

沉迷手遊！小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲妹：感覺不會死

沉迷手遊！小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲妹：感覺不會死

大陸河北省邯鄲市一對小兄妹從家中四樓樓頂跳下，兩人全身多處骨折。由於兄妹倆沉迷《迷你世界》、《和平精英》兩款手遊，沒想到9歲妹妹醒來後說，「哥哥告訴她遊戲中從樓上跳下不會摔傷，便拉著她的手從樓上跳下。」專家提醒，孩子的認知能力和生活經驗有限，確實存在對危險行為進行模仿的可能。

18歲女被叫「阿姨」怒了！　兩家人停高速公路吵架

18歲女被叫「阿姨」怒了！　兩家人停高速公路吵架

美媒：中SC-19反衛星飛彈就是東風-21C

美媒：中SC-19反衛星飛彈就是東風-21C

美軍維吉尼亞級德拉瓦號潛艦正式服役

美軍維吉尼亞級德拉瓦號潛艦正式服役

駐韓美軍克難快篩　進軍營先聞醋

駐韓美軍克難快篩　進軍營先聞醋

關鍵字：

大陸要聞軍武反潛型直-20海鷹UH-60哈爾濱飛機工業集團HAIG

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

即／英國首相強生被送入加護病房

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

疫情爆發失業零收入！小甜甜過不下去「路邊發傳單」打工

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面