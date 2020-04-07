大陸版海鷹「反潛型直-20」曝光　將部署在4千噸驅護艦上

▲反潛型直-20。（圖／翻攝自微博／@秋秋Q3O）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸改造出反潛型「直-20」艦載直升機，參照了美國海鷹UH-60，成功解決海軍短板的問題，未來將部署在4000噸以上的驅護艦上，執行任務包括反潛、反艦、巡邏、掃雷、監視、通訊中繼、後勤支援和人員運輸。

根據《搜狐新聞》報導，直-20系列是一款10噸級中型通用直升機，由哈爾濱飛機工業集團（HAIG）製造，機體比海鷹更大，使用自主研發的先進電傳飛控技術，以及大量複合材料，可以說是大陸未來通用直升機的主力機型。

▲ 直-20海軍反潛型（上）、直-20海軍運輸/搜救型（中）、直-20陸軍運輸型（下）。（圖／翻攝自微博／@做奥迪的王大帅）



據了解，HAIG在短短兩年內共改型3次，第一代是陸軍運輸型，機身沒有火控和武器掛架，不具備高度的攻擊性，只能臨時依靠艙內人員的輕型武器補充火力；第二代是海軍搜救型，主要武器為輕型魚雷，或者輕型反艦導彈，最大射程在30-50公里左右，相對來說攻擊力較高；而第三代就是專門對付潛艇的反潛型。

值得一提的是，艦載直升機一直都是海軍在裝備體系上的長期短板，大陸原本有意大量進口海鷹以擴大機隊，但屢次遭美方阻擾，最後以失敗告終。