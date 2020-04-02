這篇文不是陳時中po的！2人假冒衛福部長名義造謠「用藥副作用大」

▲衛福部長陳時中遭冒名在臉書上po文造謠。（圖為資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部調查局，2日公布消息指出，近日臉書、LINE群上，出現假冒衛福部長陳時中的名義，要求大家「別出門」，「這場瘟疫比17年前的非典更嚴重」，「用的藥副作用更大」，經中央疫情指揮中心通報，調查局已經循線約談國內鄭姓、劉姓2位民眾到案，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《傳染病防治法》送辦。

這則假冒陳時中名義散步的假訊息全文是「中華民國衛福部長：陳時中提醒大家：再次強調：別出門，端午節(6月25日)過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。」

▲▼2位民眾分別po出冒名的假訊息遭調查局約談。（圖／翻攝調查局）

文章還強調「如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已！出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧！這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點讚！求轉發！」最後署名「陳時中」。

調查局獲報後，為免假冒中央疫情指揮中心指揮官名義散布的假訊息，誤導民眾，引發社會恐慌，兵分2路溯源查出新北市鄭姓市民、花蓮劉姓縣民等2人，2人已被當地調查處站約談到案，坦承確實散布不實訊息，後續將被依法送辦。

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