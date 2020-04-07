名醫自曝「自主健康管理」　一張合照揭辛酸：真的好想回家

▲江坤俊 。（圖／翻攝自江坤俊臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

為防範、擊退新冠肺炎，第一線的醫護人員都辛苦了！外科醫生江坤俊日前發文，表示自己有替疑似新冠肺炎確診病患看病，事後開始實施自主檢康管理。然而，家中有位考生女兒的他，在採檢結果出來前，都必須待在桃園，讓他不禁感嘆「好想回家」，也能夠體會到隔離者的辛酸。

外科名醫江坤俊日前在臉書發文，他表示4日早上收到一則來自確診新冠肺炎病人的訊息，對方說自己很害怕，雖然目前沒什麼症狀，但仍不免擔心未來會產生的後遺症、以及因為接觸而被隔離採檢的朋友們。

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女病患說，再加上看到醫護人員為了她忙進忙出，除了害怕之外，心中更多的是愧疚感。

江坤俊對此回應，生病並不是女病患個人的錯，肯誠實面對就已經是對社會最大的貢獻。他也坦言，因為自己前些日子看了幾名疑似確診的病患，目前正在自主健康管理中。雖然他一採是陰性，但是在二採結果出來之前，他也只能待在桃園，盡量避免外出。

▲ 江坤俊感嘆無法時常回家陪伴女兒 。（圖／翻攝自江坤俊臉書）

「我真的好想回家。」江坤俊說，因為自主管理的關係，他也能稍微體會居家隔離者和檢疫者的心境。看著多年前和女兒的合照，發現不知不覺中，女兒竟然已經要考高中了，但他卻無法在疫情期間常常回家陪伴孩子、幫忙打氣，只希望自己在疫情期間的微小貢獻，能讓女兒考試更順利。

事後，江坤俊5日也發文報平安，表示疑似新冠肺炎的病患皆已排除，他本人亦平安無事，所有臨床業務都正常，「祝福大家平安」。

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