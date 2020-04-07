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SU1700航班「已48人確診」！中國駐俄領事館急勸…「這個地方」不要去

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲新冠肺炎境外輸入成防疫關鍵 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

全球已有過百萬人確診新冠肺炎，大陸疫情防控進入「外防輸入、內防反彈」的關鍵階段。連日來，黑龍江省已持續通報多起新冠肺炎境外輸入病例。黑龍江省衛健委通報，截至4月6日24時，累計報告境外輸入確診病例62例。其中，至少已有48名搭乘過莫斯科赴符拉迪沃斯托克（海參崴）SU1700航班的乘客確診新冠肺炎。

據《澎湃新聞》報導，具體包括：4月2日通報1例，4日通報2例，5日通報9例，6日通報16例，7日通報20例。而7日通報的2例境外輸入無症狀感染者也均搭乘過SU1700（含SU1700B）航班。

此外，在黑龍江省衛健委4月2日至7日披露具體行程的60例境外輸入確診病例中，另有5例搭乘過莫斯科赴符拉迪沃斯托克的SU1702（含SU1702B）航班，6例搭乘過莫斯科赴符拉迪沃斯托克的SU6281航班。

對此，中國駐符拉迪沃斯托克總領館官網4月6日已發布通知，強烈建議中國公民避免莫斯科-符拉迪沃斯托克-綏芬河長途旅行。

通知指出，莫斯科直飛符拉迪沃斯托克約需9小時，相關人員抵達符市機場後，當地防疫執法人員強制要求所有人員集體乘坐大巴直接前往綏芬河口岸，路程用時大約2小時；綜上，自莫斯科至口岸全程至少11小時須在人員擁擠、密閉環境中，交叉傳染風險極大。

總領館再次強烈建議和提醒，相關中國公民充分考慮經上述路線回國時可能發生的交叉感染的重大風險，避免長途旅行。

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