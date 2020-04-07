新北市府260職員曾到11國家警示點　侯友宜：已開始自主健康管理





▲侯友宜視察校園防疫。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜7日表示，根據調查，市府人員在清明節假期有到國家警示11個風景區的共有260人，他們已開始自主健康管理14天，若有身體不適者在家上班，目前情況都在掌控中。

中央流行疫情指揮中心於清明連假期間發出國家級警報，列入11個風景區，包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮以及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點），建議曾前往的民眾自主健康管理14天在家上班。

侯友宜上午到國小視察校園防疫後表示，新北市公務人員包含臨時約聘、約僱人員共有3萬6千人，在清明節假期，新北市經過員工旅遊史調查後得知，連假期間曾前往國家警示11個風景區的共有260人，比例只佔不到百分之一，沒有影響上班情形，已開始自主健康管理。

侯友宜日前已下令所有同仁一律進到市府就要戴口罩，新北也在2月1日就採取APP分流上班，把人潮分散，他也特別要求，所有同仁連假有到11個警告地區，要自主通報並要做自主健康管理14天，必要時盡量在家上班。

此外，國家警示的11個風景區包含夜市與知名商圈，但夜市、商圈難以強制戴口罩，容易造成防疫漏洞。對此，侯友宜表示，新北市先從宣導做起，要做到百分之百戴口罩有些困難，據實地視察，業者戴口罩的機率達到80%，至於消費者來夜市就是為了吃東西，因此難以強制，但顧客的距離與共食習慣要先改變，若要強制性必須透過中央法令，現階段先強力勸導，「若無法落實，該強制的時候會強制。」

侯友宜說，他在一個月前視察夜市、賣場、商圈時，就已要求所有業者戴口罩，並在店門口放置酒精讓客人消毒，在飲食過程中避免共食，更要推動公筷、母匙。在清明年假期間，區長、商家都努力推動商圈客人在排隊時保持社交距離並戴起口罩，也要拉大餐桌椅距離、保持飲食衛生。