90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了要辦後事...

▲王爺爺的背影令人心疼。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

屏東市大同里一名王姓爺爺日前到銀行領錢，由於金額超過10萬元，被銀行行員誤以為遭到詐騙，因此驚動警方到場；結果眾人一問才知道，原來王爺爺領錢是為了辦理兒子的後事，讓大家相當鼻酸。警方聽完後，馬上護送爺爺回家，也為他加油打氣。

屏東分局大同派出所長張正信與警員陳秉煌接獲郵局報案，人員指稱，長者要提領大筆現金，深怕被詐騙。而警方一到現場便看到王爺爺扶著手推車，無助的站在郵局門口。

所長張正信與警員陳秉煌細心詢問，才知道90歲的王爺爺平時與兒子互相扶持，沒想到兒子近日不幸離世，獨留他一個人生活；王爺爺雖然悲痛萬分，但仍打起精神，想要圓滿兒子的後事，風光的送愛子最後一程，因此到郵局提領40萬元。

所長張正信聽聞後相當感動，同感王爺爺心中哀傷，因此在護送返家途中不斷安慰，「即使一人也要好好生活，相信在天上的兒子，一定也是如此希望。」協助王爺爺順利返家。

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