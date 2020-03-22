屏東民宅火警濃煙四起　勇消疏散45住戶…1小時內完成灌救

▲屏東市長春巷火警，消防人員前往灌救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市新春巷22日早上磚造平房住宅發生火警，由於巷弄狹小，濃煙四起，屏東縣消防局獲報出動12輛消防車及24人消防、義消人員前往灌救，疏散附近45戶住家，經近1小時將火勢完撲滅，經逐戶搜索後確認無人員受傷，而波及兩戶鄰宅，相關起火原因還在調查。

▲▼滅火、竄出濃煙。

屏東縣消防局屏東分隊於22日早上7時10分接獲勤務中心指示屏東縣屏東市新春巷16號住宅火警，該分隊人員抵達屏東市中山路與成功路口發現火煙回報勤務指揮中心請求支援。勤指中心立即派遣第一大隊、屏東、麟洛、屏二分隊，共出動12車24人前往，由大隊長陳弈帶隊指揮。

消防人員起火處為磚造平房起火燃燒並延燒左右兩旁住戶，立即佈水線入室搶救、疏散周邊45位住戶，並針對一樓起火燃燒立即佈水線入室搶救，射水將火源撲滅並進行排煙，經近1小時滅火，將火勢撲滅，確認無人員受困傷亡，燃燒面積約9坪，且安全及無危險之虞，讓起火戶屋主簽署火災現場保持完整通知書，人車返隊。



經逐戶搜索後確認無人員受傷，火勢於08時07分完全撲滅，現場交員警及火調人員處理，起火原因及財損，由火調小組調查。

►神級保濕