避免近距離接觸！衛武營取消5月主辦活動　店舖營業時間調整

▲因應疫情，避免長時間近距離接觸，衛武營親子日等活動取消。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，為避免長時間近距離接觸，降低可能的傳播風險，衛武營國家藝術文化中心發布5月取消主辦活動，包括「後青春戲聚工作坊」表演初階課程、衛武營親子日、樹洞電影院等，此外風格店鋪營業時間也進行調整。



衛武營取消5月主辦活動如下：

一、5月5日（二）13:30；5月12日（二）13:30；5月19日（二）13:30；5月26日（二）13:30；6月2日（二）13:30；6月9日（二）13:30於衛武營排練室舉辦之【後青春戲聚工作坊】表演初階課程



二、5月16日（六）11:10於衛武營演講廳舉辦之【衛武營親子日】創造時光



三、5月29日（五）、30日（六）19:30於衛武營榕樹廣場舉辦之【2020衛武營樹洞】樹洞耳機電影院－今天跳舞不打仗

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退費方式：【後青春戲聚工作坊】表演初階課程、【衛武營親子日】創造時光活動，即日起至6月30日(二)止，可依報名金額辦理退費，更多退票資訊與相關說明，請洽衛武營學習推廣小組(learning@npac-weiwuying.org)或洽(07)262-6932查詢。

下列風格店鋪營業時間進行調整：

「趣活衛武營設計劇落」、「舊振南餅店」、「懿品乳酪菓子手造所」、「興趣 x simtree咖啡店」、「跳舞香水歐式餐廳」、「圓石禪飲」調整為11:00-19:00 ，「STAGE 5餐酒館」調整為11:00-22:00。