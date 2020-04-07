出身名校！英國外相拉布暫代首相　曾和強生競爭保守黨領袖

▲英國外相拉布（Dominic Raab）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦6日綜合外電報導

英國首相強生感染2019冠狀病毒疾病，今天轉入加護病房，由外相拉布代理職務。拉布身為首席大臣，地位相當於強生副手。他說，強生獲得很好的照料，政府會持續運作。

路透社報導，拉布（Dominic Raab）接受媒體訪問時說，由於強生（Boris Johnson）的症狀持續，自昨天起就在聖湯瑪斯醫院（St Thomas' hospital）接受照護；今天下午，強生病情惡化，基於醫療團隊建議，把他轉入重症病房。

拉布表示：「鑒於這些狀況，強生要求身為首席大臣的我在必要時代理他的職務，推動政府迎擊冠狀病毒的計畫。」

他表示，政府會持續運作，強生有傑出的醫療人員照顧，政府的焦點會一直放在執行強生的指示及計畫，「確保我們戰勝冠狀病毒、帶領國家度過挑戰、向前邁進」。

拉布認為，強生背後有非常強大的團隊精神，能確保政府盡速執行強生的計畫，「這就是我們帶領全國走出現正面臨的冠狀病毒挑戰的方式」。

拉布說，強生在聖湯瑪斯醫院獲得很好的照料，政府想藉此機會感謝國家醫療保健服務（NHS）全國工作人員為照顧感染者所做的奉獻、努力及承諾。

法新社提到，強生於3月27日宣布自己感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎），當時首相辦公室就表示，若首相無法履行職務，將由拉布代理，但當時很少人認為會有這一天，因為強生本人和首相辦公室不斷宣稱強生的症狀很輕微。

▲英國首相強生6日當地晚間7時住進倫敦南部聖湯瑪斯醫院（St Thomas` Hospital） 。（圖／路透）

但當強生於5日晚間入院，24小時後轉入加護病房，拉布看起來已準備在可預見的未來接掌政務。

拉布是英國脫離歐盟過程中最顯眼的人物之一，他在前首相梅伊（Theresa May）任內擔任脫歐大臣，才做了4個月就於2018年11月請辭，因為他認為梅伊在與布魯塞爾洽談的脫歐協議中做出太多讓步。

強生成為保守黨領袖，並於梅伊請辭後，於去年7月接任首相，拉布立刻被延攬入閣，成為外相兼首席大臣，意味他的地位在其他部長之上，實際上相當於副首相。

46歲的拉布擁有牛津大學及劍橋大學法學學位，曾有意爭取首相職位，在梅伊辭職後與強生競爭保守黨領袖的角色。

拉布經常表現出好鬥的樣子，他擁有空手道黑帶段位，還熱愛拳擊。