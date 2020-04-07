陸抗疫郵票發行突喊卡！網揭設計或犯「政治錯誤」：眾字被切半了

▲大陸國家郵政局發佈通知。（圖／翻攝自大陸國家郵政局官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐期間，中國郵政日前宣佈，將發行「眾志成城 抗擊疫情」特別版郵票，然而就在4日緊急叫停，具體日期另行通告。消息一出引發熱烈討論，有網民指出，是因為郵票設計出現如將「眾」字切成一半、黃鶴樓圖案呼應武漢等「政治錯誤」，決定回收重新設計。

中國郵政日前宣佈「定於4月7日特別發行《眾志成城抗擊疫情》郵票1套2枚」，面值均為1.2元（人民幣，下同），不過就在4日又發布「關於調整《眾志成城 抗擊疫情》特別發行郵票發行日期的通告」。內容顯示，「接上級部門通知，原計劃於2020年4月7日特別發行的《眾志成城抗擊疫情》郵票，發行日期將進行調整，具體日期另行通告。」

▲抗疫郵票。（圖／中國郵政）

消息傳出後，網友紛紛熱議「為何延期發行」，有人就指出，可能是犯了5個「政治錯誤」，分別是2張郵票撕開時，「眾」字（眾的簡體字）被「一分為二」；新型冠狀病毒畫得不對；郵票右邊有黃鶴樓，容易令人認為病毒來自武漢，給國內外敵對勢力提供口實；使用中共黨旗，沒有五星紅旗；郵票沒有出現「COVID-19」的正式國際名稱。

儘管這套抗疫郵票還未正式發行，但已經有人在網上炒作，稱是提前流出的郵票，淘寶上一套售價超過7000元。有網民認為，如果郵票圖案真有調整，流出的「絕版」郵票可能漲到天價。