士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光

2月從小港機場入境來台的韓籍夫婦，因在抵台後居家檢疫的最後1天，違規外出，遭開罰30萬元，但是2人擺爛稱沒錢拒繳，前幾天到台北借住教會，行政執行署台北分署接獲囑託前往了解，發現2人從今天起就要「搬」去機場住，台北分署已將情形回覆高雄分署研究後續催繳罰款的方式。