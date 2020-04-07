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士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光

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▲▼士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光。（圖／士林分署）

▲銀灰色藍寶堅尼，起標價800萬。（圖／士林分署）

記者柯沛辰／綜合報導

法務部行政執行署士林分署7日下午3點將舉行拍賣會，一口氣拍賣藍寶堅尼、保時捷、賓士等7部車輛，還有多筆土地、建物以及翡翠珠寶玉飾等變賣品，引發關注。

士林分署指出，「123全國聯合拍賣日」7日下午將一口氣拍賣七部車輛，除了有Lamborghini（藍寶堅尼）、Porsche（保時捷）等名車，起標價分別為800萬、300萬元，還有多部Benz、Toyota轎車及箱型車。

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▲▼士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光。（圖／士林分署）

▲藍色保時捷，起標價300萬。（圖／士林分署）

士林分署表示，為了落實國家公權力、維護社會公平正義，這次拍賣會除了藍寶堅尼、保時捷等名車亮點外，當天將另外拍賣汐止、士林、北投、淡水等多筆土地及建物，底價絕對低於市價，歡迎在低利息時代想投資的民眾來參考。

至於珠寶玉飾部分，有翡翠珠寶玉飾擺件、玻璃彩繪掛畫等藝術品，包括天然8克拉拓帕石925銀項鍊耳環戒指套組、黃翡平安扣鋯石925銀耳環、稱心如意翡翠擺件、巴洛克黑珍珠長項鍊耳環戒指套組、天然彩寶螢石母子海豚等33件各式翡翠玉飾擺件。

▲▼士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光。（圖／士林分署）

▲白賓士，里程數12萬2,445公里，起標價 89 萬元。（圖／士林分署）

▲▼士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光。（圖／士林分署）

▲黑賓士，2000年7月出廠，排氣量3199。（圖／士林分署）

▲▼士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光。（圖／士林分署）

▲TOYOTA，2012年9月出廠，排氣量1987。（圖／士林分署）

▲▼士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光。（圖／士林分署）

▲TOYOTA，2007年10月出廠，排氣量2694。（圖／士林分署）

▲▼士林執行署7日拍賣藍寶堅尼！起標價800萬　高CP名單曝光。（圖／士林分署）

▲雙龍SsangYong，1999年04月出廠，排氣量3199。（圖／士林分署）

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