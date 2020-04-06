擔任一日賣菜郎　黃偉哲大推將軍蘆筍美味健康

▲台南市長黃偉哲以農產行銷達人之姿，捧著翠綠的將軍蘆筍，與將軍區農會、蘆筍大使楊欣樺、農業局長謝耀清一同大力推廣「蘆筍」美味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南是蘆筍重要產地，將軍區農會6日於蘆筍分級場前辦理「紅將軍綠蘆筍品牌行銷活動」，台南市長黃偉哲走入改良場，了解國產及進口蘆筍的差異，並捧著翠綠的將軍蘆筍，與將軍區農會、蘆筍大使楊欣樺、農業局長謝耀清一同大力推廣「蘆筍」是天然健康食品，不僅美味，在防疫期間還能食補養生。



台南市長黃偉哲表示，藥補不如食補，蘆筍就是最天然的健康食品，在台南美食之都除了吃得美味更要吃出健康，歡迎市民朋友4月6日至12日到將軍區農會「現場」購買蘆筍享特價優惠，不僅美味更能在防疫期間食補養生；黃偉哲市長同時感謝將軍區農會、遠百愛買、成功大學教授蔣鎮宇、蘆筍大使楊欣樺、農業局等各界共同為將軍蘆筍的提升與推廣努力。





蘆筍在國際市場上享有「蔬菜之王」美譽，將軍區栽種面積達40公頃且年產量約960公噸，產值約新台幣1.2億元，露天栽培之綠蘆筍從8月至隔年2月為栽培管理時期，農曆年後進入採收期，產期至6月底，將軍區農會也長期無償提供蘆筍，予將軍社區關懷中心獨居年長者午餐及漚汪國小學童營養午餐之配菜。





市長黃偉哲頒發感謝狀予遠百企業（愛買），感謝多年來不遺餘力協助台南蘆筍銷售，更不辭辛勞下鄉拍攝蘆筍農民於田間工作影片，讓消費者了解蘆筍栽種過程及農民之辛苦。遠百企業愛買商品部之生鮮採購連哲緯表示，各店以最大的心力去推廣及販售在地蘆筍農產品，連續2年皆達到了200萬的銷售額，今年將持續努力，希望遠百愛買與將軍農會的配合能締造更多銷售佳績。



將軍區農會自創品牌「紅將軍綠蘆筍」，輔導農民取得產銷履歷，向契約戶收購後送毒物試驗所檢驗，產品安全無虞，並媒合通路商遠百企業（愛買），民眾透過愛買也能購得將軍農會的高品質綠蘆筍。4月6日至12日到將軍農會現場購買蘆筍享有特價優惠，每公斤大1、2號180元、中3、4號150元、蘆筍花250元，歡迎參觀選購。

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