黃偉哲要求員工做好自主健康管理　學校確實掌握師生假期出遊情形

▲台南市長黃偉哲指出，市府配合中央防疫措施，全力防堵疫情，著手調查市府員工及學校師生連假旅遊史，並要求做好自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

清明連假全台各地不少戶外景點人潮爆增，恐增加新冠肺炎群聚傳染的風險，中央流行疫情指揮中心6日呼籲，曾至人潮擁擠景點的民眾應自主健康管理14天，台南市政府配合中央防疫措施，全力防堵疫情，著手調查市府員工及學校師生連假旅遊史，並要求做好自主健康管理。

市府提醒連假期間曾前往11個國家級警報景點或人潮擁擠地區之市府員工，上班一定要戴口罩及做好自主健康管理，各學校則要確實掌握師生出遊情形。

市府表示，收假前已依據中央流行疫情指揮中心指示事項，提醒市府員工連假期間如有到風景遊樂區（或夜市、商圈等人潮聚集地區）、前往掃墓或人潮多的宗教場所，上班時要做好相關防護措施，並落實以下事項：1、14天自我健康管理，落實每日2次量體溫。2、搭乘大眾運輸工具確實戴口罩，在辦公場域也請戴口罩。3、非必要不外出、禁止前往人潮擁擠公共場所；避免不必要的公務行程或參與會議等，減少不必要的人員接觸。4、有症狀（發燒、上呼吸道症狀、嗅覺喪失、不明腹瀉等症狀）禁止上班、上學，速通報衛生局進行就醫轉銜。5、落實人與人距離保持室內1.5公尺、室外1公尺以上距離。

在學校方面，教育局於4月1日即公告各校配合連假期間防疫注意事項，包含校內教職員工生衛教宣導、提醒非經許可不應出國且避免到人潮擁擠場所、避免接觸具感染風險人員及上學前實施全校消毒，同時於上學後要求各校調查掌握校內教職員工生連假期間出遊情形，並加強校內衛教宣導，落實勤洗手、生病不外出、個人健康管理，同時保持室內空間通風，不因連假而鬆懈防疫作為。

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