視察台南花園夜市　戴口罩、勤洗手、保持社交距離　黃偉哲：防疫三法寶缺一不可

▲台南市長黃偉哲4日晚率經發局、環保局、警察局與消防局等單位，前往台南相當具代表性的花園夜市，透過無人機廣播，向攤商及消費者宣導防疫觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，為加強防疫，台南市長黃偉哲4日晚率經發局、環保局、警察局與消防局等單位，前往台南相當具代表性的花園夜市，向攤商及消費者宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念，期望透過自我保護的各項防疫作為，將新冠肺炎病毒傳染的機率降至最低。

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黃偉哲市長現場透過無人機廣播，向民眾宣導保持社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫三寶，以降低疫病感染與傳播的機會。

黃偉哲市長表示，夜市、菜市場、賣場及觀光景點，都是容易產生人潮聚集的熱點，因此保持社交距離有相當的必要性，市府為增強宣導效能，更導入科技執法，採用無人機廣播擴大宣傳效益，未來對於公民營市場、賣場及交通運輸場站都將加強宣導民眾戴口罩，並提供酒精與強化環境消毒，盡全力降低疫病傳染風險。

黃偉哲市長進一步表示，防疫期間需要全民齊心共度難關，傳統市場與夜市人潮出入頻繁，防疫作為不可疏忽，目前市府因應疫情，將原來傳統市場1個月1次的清潔消毒工作提高次數為1週1次。黃偉哲市長並不斷呼籲大家出入公共場所務必戴口罩，養成勤洗手的好習慣，並保持社交距離。

為防範疫情擴散，中央流行疫情指揮中心4月1日制定公布「社交距離注意事項」，鼓勵社交距離要保持室外至少1公尺，室內至少1.5公尺，雖然中央目前尚未訂定罰則，但市府將加強勸導民眾保持社交距離，期使感染風險降到最低。

經發局長陳凱凌表示，為了提供消費者安心購物與逛街的環境，除了持續在各市場及夜市加強宣導防疫各項作為外，轄內各公、民營市場及夜市均已全面納入1週1次消毒範圍，對於消費者與民眾較常接觸的公共設施（如水龍頭、門把）等區域加強消毒，減少病毒殘留與傳播，讓民眾安心到市場及夜市採買。

市場處指出，未來將持續請各市場與夜市攤商業者配合市府各項防疫政策，強化市民防疫觀念，在疫情非常時期，市府、業者與民眾一起共體時艱、全民抗疫，提升防疫效能！

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