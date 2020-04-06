日租套房恐成防疫破口！中市府加強查緝　1家遭勒令停業

▲台中市強力查緝非法日租套房，避免成為防疫破口。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府觀旅局擔憂非法日租套房恐成防疫破口，旅館業聯合稽查小組6日在西屯區和南屯區各查緝1處疑似出租地點，其中1家勒令停業，觀旅局長林筱淇表示，所有日租套房都是非法經營，旅客入住後所使用的枕頭、浴廁等消毒清潔是否達到衛生標準，如果其中有染疫帶原者住宿過，後果不堪設想。

林筱淇強調，所有日租套房都是非法，旅宿業接待不特定的旅客，入住後使用的杯子、枕頭、被單、浴廁和傢俱等消毒清潔，是否達到衛生標準，是重要的防疫關鍵，此外，非法日租套房未經消防、建管丶衛生等主管機關審查合格，沒有像合法旅宿有旅客登錄、防疫通報機制，恐成為防疫死角，如有染疫帶原者住宿過，很容易就會發生社區群聚感染，變成防疫漏洞。

觀旅局表示，非法日租套房經營一經發現，就依發展觀光條例裁處10萬元，同一地點同一經營者查獲2次，即斷水斷電，非法日租套房多潛藏在公寓大廈內，出入的人員複雜且無法掌握，已成為社區防疫的隱憂，住戶如發現大樓內有陌生人頻繁進出，歡迎檢舉，裁罰金額超過10萬元以上者，經業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為獎勵金。

台中市全市有512家旅宿業者，目前已有272家申請安心旅宿，已有213家審核通過，更有超過80家提供連續住房2折起的優惠價給居家檢疫和隔離者的家屬入住，還有一般旅客住宿優惠方案，住宿天數越長，享有越多優惠。

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