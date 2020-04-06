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美眾議員爆「陸捐10億口罩給法國」：為換華為5G訂單

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▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲大陸被控，以10億個口罩為條件，要求法國採用華為設備建設5G網路。（圖／路透社）

記者王麗琴／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，多國醫療物資短缺，中國被控趁火打劫，趁機獲利。美國聯邦眾議員葛林爆料，中國以提供10億個口罩為條件，要求法國採用華為設備建設5G網路。

據中央社報導，曾任軍醫和急診科醫師的田納西州共和黨眾議員、國土安全監督委員會成員葛林（Mark Green）接受福斯新聞（Fox News）訪問時透露，他獲悉法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與中國國家主席習近平交談時，曾請對方提供10億個口罩，習近平卻說，假如法國採用華為設備來構建5G網路，中國願意提供口罩。

葛林說，中國就是這樣，全世界都該清醒了，認清中國的本質就是如此。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，美國總統川普根據國防生產法要求3M公司生產口罩，稍後卻推文砲轟3M說，「政府官員對他們的所作所為感到震驚，3M將為此付出巨大代價」。

隨著疫情影響產業已升級成國安問題，而不只是商業和分銷問題後，葛林受訪時，也被問到國會將如何因應國家徵用口罩產線和醫療用品短缺危機。

葛林說，在整個個人防護設備（PPE）供應問題上，我們的醫療供應鏈顯然已成國家安全問題，美國必須增加醫療產品的戰略儲備，將它們部署至更多地點，也必須修正對中國進口醫藥和醫療用品的依賴，這是美國從這次疫情得到的教訓之一。

主持人接著說，商界有個笑話說，如果你欠銀行100萬美元，有麻煩的人是你，如果你欠銀行10億美元，有麻煩的是銀行，因此似乎可以說，有麻煩的是美國，不是中國，因為美國或許有錢買，但中國手上有我們需要的東西，意指中國欲藉由疫情危機，來擴張自身影響力，葛林同意這番說法。

針對紐約州長古莫（Andrew Cuomo）感謝中國捐贈呼吸器，葛林說，感謝中國有點荒謬，因為坦白說，是中國在某些方面讓全世界別無選擇，也是向所有人隱瞞疫情的國家，當嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時，「我們就告訴他們關閉傳統市場，但他們依然堅持開放」。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）表示，中國應立即關閉活體動物市場，以遏止疫情發生。

佛奇說，「那些為人類與動物提供非尋常接觸機會的地方傳出很多病毒，我無法理解為何不關閉市場。」

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