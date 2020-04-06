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獨／居家檢疫趴趴走挨罰！　韓籍夫妻喊「不公平」：突然開罰我無法接受

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記者黃彥傑／台北報導

一對韓籍夫婦在2月25日來台觀光，自小港機場入境後，依規定應實施居家檢疫14天，兩人投宿於苓雅區某家檢疫旅館，不過卻在檢疫期倒數最後1天違規外出，遭衛生局開罰30萬元，但2人不但拒收還落跑。對此，《ETtoday新聞雲》獨家訪問到妻子，她喊冤，是隔離時間到了才出旅館，「不是不配合，只是突然開罰讓人很不能接受」。

▲來台觀光的韓籍夫妻因違反居家檢疫規定趴趴走被開罰30萬元，但覺得委屈打算提訴願。（圖／記者黃彥傑攝）

▲韓籍夫妻居家檢疫期間趴趴走被開罰30萬元，事後喊冤，「我們沒有不配合」。（圖／記者黃彥傑攝）

這對韓籍夫妻2月25日入境後，入住到檢疫旅館，而按照規定，2人須待到3月11日才能解禁，卻在10日就離開旅館外出購物，高雄防疫單位前往開罰2人各15萬元、共30萬元。事發當下，2人拒絕受罰，衛生單位將罰單轉由行政執行署高雄分署追繳，4月2日，這對夫妻企圖從桃園機場出境遭攔，但是身上幾無現金，只能先限制出境，並通知韓國駐台機構代為安置。

據了解，這對夫妻3日起，入住位於台北市的韓國教會，台北行政執行分署4日派員前往查訪，得知他們只能住到5日，之後就會搬去機場住，因2人身上真的沒錢，台北分署已經將查訪所得回覆高雄分署，研究後續追繳罰款方式。

▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2人事發當時不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館，事後被開罰30萬。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過，《ETtoday新聞雲》事後獨家訪問到這對夫妻，妻子喊冤，2人在這段期間非常配合，每天都會傳訊息通報狀況，並無做出任何違規的事，直到3月11日當天2人中午外出，想到旅行社看班機時間，希望能買機票返回韓國，沒想到卻接到電話質問2人為何外出。

夫妻2人一接到電話，便立刻返回飯店，未料，相關單位的人員卻直接對他們開罰，2人覺得相當委屈，丈夫更因此情緒相當低落。妻子認為，有許多台灣人也有違規情形，且政府都會給予警告，但他們卻是直接開罰，認為這樣相當不公平，「我們並不是不配合，只是突然開罰讓人無法接受。」

此外，目前有相當多的社會輿論都在批評2人，讓他們相當無奈，且政府一開罰就開罰30萬元，讓身上僅剩下2、3千元的2人不知如何是好，且提款卡也不能提款，而未來將會提起訴願，等待結果出爐後再作打算。

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