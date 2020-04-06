嗆爆陳時中「裝睡」被檢舉！黃智賢怒轟：民進黨興文字獄　今將函送法辦

▲黃智賢怒批陳時中「裝睡」，被人檢舉散布謠言而遭警方傳訊，今將函送法辦。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

記者陳韻如／新北報導

名嘴黃智賢因一篇《偉大的陳時中》PO文提及「台灣的社區感染是不是因為你裝睡」，被人檢舉散布謠言而遭警方傳訊，讓她氣得在臉書怒嗆民進黨利用疫情興文字獄，而全案經警方調查後，6日將她函送法辦。

黃智賢3月初在臉書發表一篇取名「偉大的陳時中」的貼文，內容提出6點批評，質疑陳時中隱匿疫情，怒批「台灣的社區感染，是不是因為你裝睡？」文末，更狠酸，「偉大的陳時中，他是神。如果他錯了，也是我們錯。他說謊、隱匿疫情都沒有錯，是我們錯。」

▲黃智賢被傳訊，事後氣炸在臉書痛批，「民進黨興文字獄」。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

這篇文章一發後，黃智賢遭到民眾檢舉，稱她違反了「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，而林口警方獲報後也立刻傳訊黃智賢，並在3日完成筆錄製作。

對此，黃智賢氣得在臉書怒批民進黨查水表，「我唯一的罪，是因為我太多次，說出真相，拆穿謊言，讓掌權者惱羞成怒，心虛的掌權者，實在拿我沒辦法，竟然用上了這一條來栽贓，直接興起文字獄。」

此外，林口警方表示，此案是民眾看見黃智賢的臉書發文而檢舉，再轉交黃智賢戶籍所在的林口分局查辦，而目前也以製作完筆錄，警方在經過相關調查後，6日將她函送新北地檢署偵辦。

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