最毒班機全機人數曝光！3/30紐約飛台北機上9人確診全是乘客

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，台灣累計373例確診（今日新增案364至373），其中今日確診的3例病例，都是搭乘同一班機返台，加上之前該班機已有6名確診個案，目前該班機已有9人確診新冠肺炎。如今該班機的機上人數也隨之曝光，除了機組員13人外，還有乘客共323人，全機336人中除了9名確診乘客外，其他仍在居家隔離當中。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該班機上共有363人。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，搭乘3月30日CI011自美國返台的同班機323名乘客中，有3名乘客是今日確診的個案，再加上之前同班機已確診的案325、326、327、328、329、346等6人，截至今日為止已有9人確診新冠肺炎。莊人祥也補充，該班機上有空服員13人，加上旅客323人一共有336人，除了9名確診乘客外，其餘327人皆在居家隔離當中。

陳時中表示，其中案364雖然早在3月10日就已出現咳嗽、發燒等症狀，下機後也有主動通報，但可能因為病毒量少，所以在機場檢測時檢驗不出來，所以回家居家檢疫時我們密切觀察，因她持續有症狀，之後再做採檢就確診了。

莊人祥表示，雖然案364的發病時間較早，但不能肯定就是他在飛機上傳染給其他人，有可能是大家在美國就已受感染了，剛好做同班班機回來，因為該班機確診人數這麼多，所以從2日開始就已將同班機的所有乘客列為居家隔離，密切觀察當中。

▼0406新增10例確診，點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，案364於美國工作，3月10日發病，3月30日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診(325、326、327、328、329、346)，因此改列為居家隔離之接觸者，個案因持續有不適症狀，於4月3日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

同樣今日確診的案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日與325、326、327、328、329、346、案364搭乘同一架班機自美國返台，入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

同班機的案325、329則是在1日就先確診，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於1日確診，為國外旅遊群聚感染。

華航則表示，本公司防疫事宜皆依中央流行疫情指揮中心指示辦理；該班機組員已居家隔離，航機亦加強執行清潔消毒作業。



▲新冠肺炎確診案例成長圖( 圖／曾梓倩製）