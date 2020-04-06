　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最毒班機全機人數曝光！3/30紐約飛台北機上9人確診全是乘客

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，台灣累計373例確診（今日新增案364至373），其中今日確診的3例病例，都是搭乘同一班機返台，加上之前該班機已有6名確診個案，目前該班機已有9人確診新冠肺炎。如今該班機的機上人數也隨之曝光，除了機組員13人外，還有乘客共323人，全機336人中除了9名確診乘客外，其他仍在居家隔離當中。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該班機上共有363人。（圖／指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，搭乘3月30日CI011自美國返台的同班機323名乘客中，有3名乘客是今日確診的個案，再加上之前同班機已確診的案325、326、327、328、329、346等6人，截至今日為止已有9人確診新冠肺炎。莊人祥也補充，該班機上有空服員13人，加上旅客323人一共有336人，除了9名確診乘客外，其餘327人皆在居家隔離當中。

陳時中表示，其中案364雖然早在3月10日就已出現咳嗽、發燒等症狀，下機後也有主動通報，但可能因為病毒量少，所以在機場檢測時檢驗不出來，所以回家居家檢疫時我們密切觀察，因她持續有症狀，之後再做採檢就確診了。

莊人祥表示，雖然案364的發病時間較早，但不能肯定就是他在飛機上傳染給其他人，有可能是大家在美國就已受感染了，剛好做同班班機回來，因為該班機確診人數這麼多，所以從2日開始就已將同班機的所有乘客列為居家隔離，密切觀察當中。

▼0406新增10例確診，點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼0406新增10例確診。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

指揮中心指出，案364於美國工作，3月10日發病，3月30日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診(325、326、327、328、329、346)，因此改列為居家隔離之接觸者，個案因持續有不適症狀，於4月3日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

同樣今日確診的案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日與325、326、327、328、329、346、案364搭乘同一架班機自美國返台，入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

同班機的案325、329則是在1日就先確診，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於1日確診，為國外旅遊群聚感染。

華航則表示，本公司防疫事宜皆依中央流行疫情指揮中心指示辦理；該班機組員已居家隔離，航機亦加強執行清潔消毒作業。
 

▲▼373,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

▲新冠肺炎確診案例成長圖( 圖／曾梓倩製）

ET快訊
暖唱防疫歌「MV卻掀戰」　蔡依林首發聲！
「知名國民內衣店」撐不住了！　6月底前關20間店
150萬人清明連假擠爆11景點！莊人祥：逗留時間超過15分鐘
家中挖出「60箱N95」！暖男豪爽捐醫護　3千人淚讚翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄為何0本土感染？　網曝「2關鍵原因」：南北習慣差異

防疫好戰友TOP5！摩羯「踏實」防疫、獅子「魄力」防疫

廢棄口罩滿地飄！他號召全台志工隨手拍照記錄　統計25日「結果超驚人」

「150萬人次」清明連假擠爆11景點！　莊人祥：逗留時間超過15分鐘

環評通通不審了！環保署宣布：4/7~4/17會議全部延期

高雄捷運領先全國試辦「紅外線體溫感應閘門」　感應超強！熱飲進站也遭擋

卜卦勞動節連假疫情！她抽土地公籤「會逢凶化吉！」　解籤曝：反事2次大吉

中部以北「今晚雨勢最大」！雨要下到週五　這週只有2天放晴

怕客人拿錯！南投草屯三代製麵人　袋上Q版肖象...老顧客一看「就是我」

國家級警報11景點台南佔3個　黃偉哲：亂槍打鳥...這二個地方才該列入

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

高雄為何0本土感染？　網曝「2關鍵原因」：南北習慣差異

防疫好戰友TOP5！摩羯「踏實」防疫、獅子「魄力」防疫

廢棄口罩滿地飄！他號召全台志工隨手拍照記錄　統計25日「結果超驚人」

「150萬人次」清明連假擠爆11景點！　莊人祥：逗留時間超過15分鐘

環評通通不審了！環保署宣布：4/7~4/17會議全部延期

高雄捷運領先全國試辦「紅外線體溫感應閘門」　感應超強！熱飲進站也遭擋

卜卦勞動節連假疫情！她抽土地公籤「會逢凶化吉！」　解籤曝：反事2次大吉

中部以北「今晚雨勢最大」！雨要下到週五　這週只有2天放晴

怕客人拿錯！南投草屯三代製麵人　袋上Q版肖象...老顧客一看「就是我」

國家級警報11景點台南佔3個　黃偉哲：亂槍打鳥...這二個地方才該列入

疫情衝擊日本電影　京都動畫官宣《紫羅蘭永恆花園》延檔

人類任意排放廢水…惹怒文龜現形！《妖怪人間》登Google熱搜

民進黨中市黨部主委5月24日改選　議員李天生呼聲高

熱血社工師「挺9月孕肚」救性侵少女　衛福部頒獎表揚

新冠肺炎衝擊　田協決定：原訂5月30日登場台灣田徑公開賽停辦

黃偉哲要求員工做好自主健康管理　學校確實掌握師生假期出遊情形

收入減少要查帳務反遭冷凍！魏如昀掰了經紀公司　保住5000萬違約金

女房仲欠稅1300萬還脫產「遭關20天」哭了　兒一次代繳清換回自由

30萬罰款還是要繳！韓籍夫妻續住教會　等親友信用卡線上代繳

多達51例治癒後復陽！　南韓：疑「病毒再活化」非二度感染

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

新增本土病例為4歲童！爺爺美國返台染疫傳孫

女童害同學牙斷遭索賠52萬網氣炸　教育部曝真相

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

快訊／新冠肺炎再添10例！

最頂了！台灣口罩日產達1500萬片「原料全球搶買」

確診前三大症狀曝！　醫點出防疫最關鍵時刻

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

國旅「染疫警覺性」　視同出國

更多熱門

相關新聞

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

台灣製造挺醫護　經濟部：新增2條外科手術口罩產線

口罩追追追！經濟部今（6）日表示，為了支持第一線的醫護人員，經濟部將再增加2條綁帶式外科手術口罩的產線，以滿足前線防疫人員的需求。

防疫靠自己　提高免疫姑且一「素」

防疫靠自己　提高免疫姑且一「素」

環保署：4/7~4/17環評會議全部延期

環保署：4/7~4/17環評會議全部延期

羥氯奎寧+阿奇黴素對抗新冠病毒　瑩碩超前掌握原料藥供應來源

羥氯奎寧+阿奇黴素對抗新冠病毒　瑩碩超前掌握原料藥供應來源

台東2消防隊員吃完便當發燒上吐下瀉

台東2消防隊員吃完便當發燒上吐下瀉

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

14 天內不要接近連假出遊的人

蔡波能出生5天「又出狀況」

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

陳時中提彈性上　內政部6日執行

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡依林合唱陳奕迅　網看MV傻眼戰翻

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面