卜卦勞動節連假疫情！她抽土地公籤「會逢凶化吉！」　解籤曝：反事2次大吉

▲清明連假首日蘇花改南下塞7公里多，從東澳端回堵至蘇澳新站前。（圖／記者游芳男翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣正值新冠肺炎（COVID-19）防疫時期，有算命師日前透過龜卦易經算清明連假疫情，事後發現卜卦結果就是在提醒民眾「盡量不要出門」，忍不住公開卜卦結果，強調「能在家就盡量不要外出。」她也加碼算勞動節連假時，疫情發展和走向，「經過清明假期後，大家都知道要更謹慎小心，所以勞動節連假應會逢凶化吉。」

命理鳥卦算命師王馨怡日前以「新冠肺炎 清明連假」為題，用龜卦易經卜卦，得到「遯卦」的答案，「表示有『逃避與退隱』的意思。山很高想接近天，而『天』又躲的更高更遠了，代表小人『武漢肺炎』得勢，情況逐漸衰退，最好謹慎小心。」

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▲王馨怡以「新冠肺炎 清明連假」為題，用龜卦易經卜到「遯卦」。（圖／王馨怡提供）

王馨怡解籤提到，「退隱鄉下（或是盡量不要出門)時機不佳，一定要謹慎小心，不能意氣用事。」「一定要顧好自身，以免惹禍上身，明哲保身就對了。愛出風頭就是凶，盡量退避遁藏的意思」，強調一定要遵守規矩，與任何人都保持一定距離。

「能克制一己之私，回復天理的本然，言行舉止皆以是否合於義理為判斷標準」，最後王馨怡提醒大家一定要勤洗手、出門戴口罩，能在家就盡量不要外出。

不過隨著清明連假結束，更多人都開始關心勞動節連假，王馨怡也加碼卜卦，以「新冠肺炎 五月一號勞動節」為題，用土地公籤卜卦，得到「第廿六首」籤，籤詩是「皇天降下紫微星，除妖滅怪得安寧，二十八宿扶聖主，我朝家國再重興」。

▲王馨怡以「新冠肺炎 勞動節連假」為題，用土地公籤卜卦，得到「第廿六首」籤 。（圖／王馨怡提供）

王馨怡解釋道，「暗時星出大吉，反事二次大吉，畢竟風起，定招客驚，天高秋爽，還有月明，人生志健，星宿相扶，驚天動地，得水還襯，明月照舊，二次大吉，惡事逐遠離，貴人又相助，扭正不安處，掌聲如雷動」，簡單來說，經過清明假期後，大家都知道要更謹慎小心，所以勞動節連假應會逢凶化吉，但大家還是要記得勤洗手戴口罩，保持距離，就能平安就是福。

本站日前曾報導《卜卦新冠肺炎何時完！抽觀音籤「要等到子丑寅」 命理師曝：沒這麼快》，王馨怡2月中時以「武漢疫情何時完」為題卜卦，算出疫情結束時間還沒這麼快，要等到子丑寅、也就是今年的11或12月，提醒「大家出門盡量戴口罩、勤洗手，人人要自危。」

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