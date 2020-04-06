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40人以上課程就採用！台、政、清相繼宣布「遠距教學」…嚴防疫情進入校園

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▲▼政治大學校園。（圖／截自政治大學粉絲專頁）

▲配合防疫政策，越來越多大專院校實施線上遠距教學。（圖／截自政治大學粉絲專頁）

記者簡仲豪／綜合報導

因應新冠肺炎之疫情發展，中央流行疫情指揮中心在今(6)日宣布有到人潮壅擠的地方要自主健康管理14天，要戴口罩、禁止不必要外出和嚴格保持社交距離，有症狀者不可上班、上學。台大、政大、清華大學也相繼在臉書發文宣布實施「遠距教學」。

稍早台大教務長丁詩同表示，目前台大75%的60人以上的課程已有影音教學資料庫存，在4/27後60人以上課程全部改為「線上遠距教學」。隨即，政治大學、清華大學也都在臉書發文表示，希望全校同仁隨時做好「停課不停學」的遠距教學準備。

請繼續往下閱讀...

政治大學教務處發公文表示，當前疫情瞬息萬變，教學方式之調整需要全校師生之配合。自4月14日（星期二）至4月16日（星期四）止，課程人數超過（含）40人者，全面實施遠距教學，演練期間，學生原則上不用到校，有關體育、實習、實驗等操作性課程，可採線上教學或以其他方案替代之。

清華大學秉持「防疫大作戰，學習不中斷」，在4月7日起至4月17日止將再升級，全校40人以上課程建議採遠距教學，且針對指揮中心最新公告，若去過下列11個景點，連假結束後須進行14天自主健康管理。

指揮中心列出11個景點如下：

1.屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）

2.阿里山森林遊樂園

3.花蓮東大門夜市

4.嘉義文化路

5.台南關子嶺

6.虎頭埤

7.烏山頭水庫

8.湖境度假會館

9.高雄興達港

10.旗山老街

11.雲林北港朝天宮

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