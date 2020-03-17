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入門款iPhone回歸指紋解鎖、有Plus版、具備iPhone 11等級效能

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▲入門款iPhone，被傳出有plus版本，上市時間可能在本月底到4月初之間。（圖／取自Twitter）

特約記者洪聖壹／綜合報導

大約在2月底左右，外媒引述知情人士的消息指出，近期針對蘋果公司要推出的"iPhone 9"存在一些錯誤傳聞，這包括發表會日期跟名稱，當中明白指出，蘋果公司打算將新一代的智慧型手機直接命名為iPhone；現在從iOS 14的測試資料來看，這款入門級iPhone 的外觀跟iPhone 8系列相當相似，但是速度跟iPhone 11一樣快。

今年二月，Front Page Tech引述的消息明白指出，近期有關蘋果公司要推出的iPhone 9傳聞存在一些錯誤，包括發表會時間、以及名稱。

受到來自武漢疫情（COVID-19）影響，當時的消息是：「蘋果公司尚未確定下個月是否能夠舉辦發表會」，如今這個發表會間接證實取消，連同一年一度的開發者大會（WWDC）也改為線上舉行。不過產品還是持續有傳聞釋出，這包括新一代iPad，以及入門款iPhone。

其中新一代iPhone 的名稱不叫iPhone 9，也不叫iPhone SE 2，名稱可能就叫"iPhone"，按照這邏輯，iPhone 12 Pro可能會被直接稱為iPhone Pro（2020）也說不定。

9to5Mac從iOS 14背景資料發現，入門款iPhone，除了先前傳出的4.7吋版本外，蘋果還將計劃推出5.5吋的Plus版本，而且外觀跟iPhone 8、iPhone 8 Plus相當類似，手機帶有Touch ID的實體按鍵，顯然能夠直接解決現在武漢疫情延燒、人人戴口罩無法透過臉部解鎖的需求。相關消息也被彭博社在上個月的報導證實，當時的說法是：蘋果的下一代低成本iPhone外觀跟iPhone 8非常相似，而且具有Touch ID。

▲入門款iPhone將具備Touch ID指紋辨識功能，對於現在外出需要戴口罩來說，簡直是一大福音。（圖／記者洪聖壹攝）

除此之外，入門款iPhone 具備iPhone XS，iPhone XR和iPhone 11上都有的NFC tag感應功能，而且硬體效能與價格還相當讓人期待。這消息是來自知名的蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo），從他的兩份報告當中可以得知，這款iPhone（2020），將搭載iPhone 11系列才有的A13處理器，而且用上3GB RAM，4.7吋版本會有64GB、128GB兩種選擇，售價399美元（約台幣1.2萬元），128GB版本售價可能落在450～499美元之間，並且會有太空灰、冰川銀跟紅色（Product RED）三款。

▲入門款iPhone外觀激似iPhone 8、iPhone 8 Plus，售價399美元（約台幣1.2萬元）起。（圖／記者洪聖壹攝）

至於這次9to5Mac發現的5.5吋版本，最早則是去年10月，郭台銘親自爆料，蘋果將在3月底推出新的4.7吋、5.5吋版本的入門款iPhone。

雖然目前中國大陸多數工廠已經陸續恢復產能，然而受到武漢疫情的影響，全球各地城市陸續採取封城、或者所謂的半封城緊急狀態，就連舊金山灣區也深受其害，蘋果公司則是封閉除了大中華區以外城市的Apple Store，雖說保留產品維修收送服務，然而實際上消費者能夠拿到產品的時間，可能還是會受到影響，現在只能盼望，隨著氣溫的升高、疫情趕快散去。

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