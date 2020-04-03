健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

▲蘋果AirTag追蹤器迄今已有許多傳聞，主要用來定位和追蹤物品位置。（示意圖／路透社）

財經中心／綜合報導

蘋果AirTag追蹤器近1年來傳聞滿天飛，這項產品主要用來定位和追蹤物品位置，包括尋找鑰匙、錢包等，不過近期官方流出一段影片，無意間證實這項產品的存在，引起各界高度關注。

科技網站《9to5Mac》報導，蘋果AirTag追蹤器最早在iOS 13.2的代碼中被發現，協助用戶追蹤個人物品，包括鑰匙、錢包等，應用範圍相當廣，用戶可在「Find My APP」中找到「目標標籤」，也就是用戶與帶有標籤離太遠時，用戶將會收到通知。

報導也指出，儘管蘋果尚未正式發布AirTag，不過近期卻流出一段教學影片，影片中確實提到「Find My APP」的離線查找功能，出現AirTag的蹤跡，雖然這段影片很快就被刪除，但被眼尖的外媒截圖，間接證實這產品的存在。

蘋果新產品AirTag追蹤器將接近iPhone的方式，與用戶的iCloud帳戶配對，如同AirPods一樣，因此用戶離錢包或鑰匙太遠時，iPhone有可能會發出提醒通知。

對於蘋果發表AirTag的時間如今已有許多傳聞，不過根據天風國際分析師郭明錤先前推估，蘋果將在今年第2季或第3季增加AirTag的產量，年底前將生產數千萬台。