　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Apple Store,蘋果Apple。（圖／路透社）

▲蘋果AirTag追蹤器迄今已有許多傳聞，主要用來定位和追蹤物品位置。（示意圖／路透社）

財經中心／綜合報導

蘋果AirTag追蹤器近1年來傳聞滿天飛，這項產品主要用來定位和追蹤物品位置，包括尋找鑰匙、錢包等，不過近期官方流出一段影片，無意間證實這項產品的存在，引起各界高度關注。

科技網站《9to5Mac》報導，蘋果AirTag追蹤器最早在iOS 13.2的代碼中被發現，協助用戶追蹤個人物品，包括鑰匙、錢包等，應用範圍相當廣，用戶可在「Find My APP」中找到「目標標籤」，也就是用戶與帶有標籤離太遠時，用戶將會收到通知。

報導也指出，儘管蘋果尚未正式發布AirTag，不過近期卻流出一段教學影片，影片中確實提到「Find My APP」的離線查找功能，出現AirTag的蹤跡，雖然這段影片很快就被刪除，但被眼尖的外媒截圖，間接證實這產品的存在。

蘋果新產品AirTag追蹤器將接近iPhone的方式，與用戶的iCloud帳戶配對，如同AirPods一樣，因此用戶離錢包或鑰匙太遠時，iPhone有可能會發出提醒通知。

對於蘋果發表AirTag的時間如今已有許多傳聞，不過根據天風國際分析師郭明錤先前推估，蘋果將在今年第2季或第3季增加AirTag的產量，年底前將生產數千萬台。

ET快訊
Dcard發文揭「遭楊董性侵」萬鄉民聲援！女助理敗訴　「關係
墾丁大街連假擠滿人！忘記228教訓…醫護心累：擋不住台人劣根
愛莉莎莎徵原住民約會　PO文「這兩字」遭網罵翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

快訊／平價iPhone明天預購、或被稱為iPhone SE 2020

與抖音打對台！YouTube擬推出短影音新功能「Shorts」

英特爾第十代H處理器正式亮相！8品牌廠4月上市

微軟超前部署！明年6月前活動擬全數改以線上形式舉辦

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

健忘族救星！　蘋果教學影片洩密藍牙追蹤器「AirTag」細節

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

快訊／平價iPhone明天預購、或被稱為iPhone SE 2020

與抖音打對台！YouTube擬推出短影音新功能「Shorts」

英特爾第十代H處理器正式亮相！8品牌廠4月上市

微軟超前部署！明年6月前活動擬全數改以線上形式舉辦

鄰居每日「半夜、清晨都洗衣」吵翻！被投訴後「超微幅改善」　苦主無奈了

暖心！醫護出門上班「整條街鄰居為她鼓掌」...感動秒噴淚

港關閉飲酒場所14天　特區政府：違者罰19.5萬及監禁6個月

亮･珠寶／挑翡翠手鐲首重「眼緣」　往手臂上推離手腕一個拳頭的尺寸最好

Focus ST、BMW M135、賓士A45 S性能鋼砲飆直線　這差距合理？

阿Sa「小學5年級」舊照出土！　網友一眼認出驚呆：從小美到大

紐約加護病房主任曝：年輕人「走」進急診室　急速惡化要裝呼吸器

家買殯儀館旁並不衰！雙北3處「嫌惡設施」旁房價　3年最高漲1成

開店就排隊！台中超人氣蛋黃肉包　肉餡飽滿、咬下噴湯汁

嘉義「九頭身」美女市議員婚變　假日接兒回家遭前夫提告

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

3C家電熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

果粉期待的設計回來了！新一代iPhone六大焦點整理

最新MacBook Air三大更新重點

防疫在家跟著VR去旅行　HTC VIVEPORT為玩家增添樂趣

入門iPhone回歸指紋解鎖有Plus版

英特爾第十代H處理器正式亮相

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iOS 14程式碼洩密　平價iPhone 9有大螢幕版本

2020 iPad Pro外媒評測出爐　觸控板獲好評

蘋果捐款中國逾2.1兆

平價款新iPhone本月報到

iPhone 9手機殼實拍照曝光！最快4月5日開賣

新iPad Pro與Macbook Air點評

Apple絕美全新iPad Pro七大特點

更多熱門

相關新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

即／平價iPhone名稱是它、明預購

根據可靠消息指出，Apple公司新一代iPhone(代稱為：iPhone 12)將如期秋季發表，不過現在最新消息指出，另外一款傳聞已久的新款iPhone（代稱為：iPhone 2020、iPhone 9、iPhone SE2）最快將於美國時間4月3日開放預購，起售價一如傳聞般為399美元，也就是台幣1.2萬元。

蘋果、高盛允許Apple Card用戶緩繳4月信用卡費

蘋果、高盛允許Apple Card用戶緩繳4月信用卡費

蘋果捐款中國逾2.1兆

蘋果捐款中國逾2.1兆

蘋果讓部分零售店員變身線上客服顧問　每人還配發一台iMac！

蘋果讓部分零售店員變身線上客服顧問　每人還配發一台iMac！

蘋果缺貨潮　台廠可望獲益

蘋果缺貨潮　台廠可望獲益

關鍵字：

蘋果AirTagFind MyiPhoneiCloud果粉追蹤器

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

專家揭大台北5區高風險染疫

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

油價暴漲30％　川普：沙俄減產1500萬桶

台灣捐口罩　義媒：提醒世界台灣不屬於中國

末日感籠罩「嘿咻」變情緒出口

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

最恐怖無毛貓　額頭皺紋宛如活體人腦

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面