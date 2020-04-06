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影／同班機大爆發！3/30美國回台今再增3人確診...全機已10人中鏢

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記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，台灣累計373例確診（今日新增案364至373），分別為321例境外移入及52例本土病例。其中確診的3例病例，都是搭乘同一班機返台，加上之前該班機已有3名確診個案，目前該班機已有10人確診。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增9例境外移入病例分別為5男4女，年齡為20多歲至40多歲，入境日介於3月21日至4月4日，發病日介於3月10日至4月4日。個案發病前活動地為美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。

 ▲▼373,肺炎,關係圖,地（圖／陳昱璇製）

▲4月6日新增10例確診。（圖／陳昱璇製）

指揮中心指出，案364於美國工作，3月10日發病，3月30日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診(案325.328.329)，因此改列為居家隔離之接觸者，個案因持續有不適症狀，於4月3日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

同樣今日確診的案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日與案364、325、328、329搭乘同一架班機自美國返台，入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機(亦與案364同班機)上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

同班機的案325、329則是在1日就先確診，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於1日確診，為國外旅遊群聚感染。

另外案366、367於英國就讀同一所學校，4月2日一同返國，居家檢疫期間，兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。同班機確診10人名單為案319、325、326、327、328、329、346、364、370、371，出國目的為工作或就學，發現管道為機場。

▼0406新增10例確診，點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼0406新增10例確診。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）

▲▼373,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

▲今日新增10個確診個案，其中1人為4歲童。（圖／曾梓倩製）

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