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陳其邁長期維持自主管理狀態　徐國勇赴墾丁視察展開14天健康管理

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▲▼行政院副院長陳其邁專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院副院長陳其邁一直維持自主健康管理狀態。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

4天清明連假剛結束，中央流行疫情指揮中心6日宣布，要求連假期間有到人潮擁擠處的民眾須自主健康管理14天。不過，期間曾南下視察的行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人，是否須自主健康管理也成外界焦點。

中央流行疫情指揮中心上午臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，由於清明連假期間太多旅遊景點過度擁擠，會增加群聚風險，為了加強防疫量能，特別要求彈性上班、異地上班的規劃；同時也下達指令，有到人潮擁擠處的民眾，須自主健康管理14天，要戴口罩、禁止不必要的外出、嚴格保持社交距離，另外，有症狀者不可上班上課。

不過，外界注意到，連假期間曾南下赴墾丁坐鎮指揮防疫的行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人，是否也需進行自主健康管理？對此，警政署長陳家欽6日照常上班，但全程戴口罩；而內政部長徐國勇則會進行14天的自主健康管理，期間會戴口罩，仍會到內政部上班。

在陳其邁方面，據政院人士表示，陳其邁當天行程僅有前往屏東縣恆春分局，也就是屏東縣政府所設立的前進指揮所，沒有去到任何人潮聚集處，且行程中全程戴口罩。同時，因為他已經參與協調防疫任務一段時間，這段期間一直對自己身體狀況相當注意，都是保持自主管理的狀況。

▼徐國勇在清明連假期間赴墾丁視察，因此展開14天自主健康管理。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼徐國勇出席臺灣力匯有限公司捐贈防護衣及紅外線測溫儀等物資儀式（圖／記者周宸亘攝）

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