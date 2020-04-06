陳其邁長期維持自主管理狀態　徐國勇赴墾丁視察展開14天健康管理

▲行政院副院長陳其邁一直維持自主健康管理狀態。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

4天清明連假剛結束，中央流行疫情指揮中心6日宣布，要求連假期間有到人潮擁擠處的民眾須自主健康管理14天。不過，期間曾南下視察的行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人，是否須自主健康管理也成外界焦點。

中央流行疫情指揮中心上午臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，由於清明連假期間太多旅遊景點過度擁擠，會增加群聚風險，為了加強防疫量能，特別要求彈性上班、異地上班的規劃；同時也下達指令，有到人潮擁擠處的民眾，須自主健康管理14天，要戴口罩、禁止不必要的外出、嚴格保持社交距離，另外，有症狀者不可上班上課。

不過，外界注意到，連假期間曾南下赴墾丁坐鎮指揮防疫的行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽等人，是否也需進行自主健康管理？對此，警政署長陳家欽6日照常上班，但全程戴口罩；而內政部長徐國勇則會進行14天的自主健康管理，期間會戴口罩，仍會到內政部上班。

在陳其邁方面，據政院人士表示，陳其邁當天行程僅有前往屏東縣恆春分局，也就是屏東縣政府所設立的前進指揮所，沒有去到任何人潮聚集處，且行程中全程戴口罩。同時，因為他已經參與協調防疫任務一段時間，這段期間一直對自己身體狀況相當注意，都是保持自主管理的狀況。

▼徐國勇在清明連假期間赴墾丁視察，因此展開14天自主健康管理。（資料照／記者周宸亘攝）



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