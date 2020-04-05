16浪浪遭剪耳後「整團丟棄」　沒結紮也照剪…「雙耳都喀喳」讓他怒了

▲16隻浪浪不管年紀、是否絕育，全數被剪耳，其中一隻還被剪雙耳。（圖／邵柏虎提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

清明時節雨紛紛，連日的濕冷天氣，讓人充分感受寒冷之意，不過，就在這樣濕冷的天氣，竟然有不肖人士將整群幼犬棄養在農地旁，動保志工們出動救援，帶回16隻棄養的狗兒，其中幼犬佔了14隻，還有過半數生病甚至危及性命，更可惡的是這16隻浪浪中，不管有沒有節育，清一色都被剪耳，其中一隻還被「剪雙耳」實在令志工們氣憤。

「浪愛傳遞協會」的動保志工邵柏虎說，4日與夥伴們前往新竹市中華路五段一處偏僻魚池旁的農地救援出16隻遭剪耳的狗兒，其中14隻幼犬，過半數還生病，跳蚤、腸炎…什麼都有，這一群浪浪們沒有食物、又在濕冷的雨天被棄養，這種惡劣的程度，幾乎是等同奪命。

▲遭丟棄的犬隻中，其中有14隻幼犬都只有3、4個月大。



16隻狗中有一隻得了嚴重的腸炎，依收容所的標準，得了腸炎的狗兒指有安樂死的一條路而已，不過志工們實在不忍心，仍然將牠送醫希望能有一線機會，只可惜這隻狗仍在5日不治。

動保志工丸子說，TNR後的犬貓會被放回原來發現和捕捉牠們的地方，而不是隨意釋放到非其原生環境當中，目的是避免流浪犬貓陷入無法適應新環境而難以生存之風險當中，必須確定有人在固定餵食，透過當地義工執行後續社區教育及流浪動物餵衛生管理，隨地丟棄恐造成犬貓無法適合新環境，提高死亡率、原本沒有遊盪動物地區，突然出現大量遊盪動物造成民怨，引發人狗衝突。

▲▼志工說，16隻浪浪的晶片都是空的，但是上下連號都出至苗栗縣動保所，因此合理懷疑，這些狗是從苗栗丟過來新竹市的。

「未節育的浪浪也遭剪耳！」更令人憤怒的是，這16隻棄養犬隻中，僅有2隻成犬，其餘14隻皆為3、4個月大的幼犬，16隻剪耳的犬隻中，竟有「未結紮就剪耳」的犬隻，還有一隻更直接被「剪雙耳」，到底是哪個單位這樣不把生命當一回事，志工們氣得跳腳，大喊「一定查到底」。

丸子說，這群幼犬被棄置在香山偏僻處，附近居民對狗兒極不友善，正值春夏交替、氣候不穩定之時，最近又常下雨，這群幼犬在荒野中何處避風雨？將這些幼小生命棄於此處，不是置之於死地嗎？

▲未有節育痕跡的母狗也被剪耳。

志工再查出，這16隻犬隻身上的晶片都是空的，但是對照其上下連號登記者皆為苗栗動保所，因此他們也強烈懷疑狗是從苗栗丟過來的，要求新竹市動保所向農委會呈報，追查是否真是防疫所所為、或是外包執行TNR發放補助有弊端甚至公務員圖利？！

邵柏虎說，16隻棄養犬已死亡1隻，剩餘的5隻由旺旺動物協會接手照顧，由於之前浪浪們曾和腸炎的犬隻一起生活，為了避免感染，另外10隻仍留在原地，待明日新竹市動保所進行篩檢後才能帶回收容所。

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