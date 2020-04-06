日本「不明感染源」案例暴增　專家憂：下一波蔓延高峰期就要來了

▲東京許多新增案例都找不到感染途徑，讓專家不禁憂心，疫情將持續擴大。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京已經連續2天每日新增確診超過100人，而其中甚至有許多個案都無法追蹤到感染來源，年輕人的確診比例更是越來越多，讓專家們不禁害怕，不久後將會出現新一波的蔓延高峰期。

根據《朝日新聞》報導，東京醫科大學濱田篤郎教授表示，2週前民眾對於疫情有所鬆懈，而這樣的結果也反應在現在的數字上（感染人數）。他透露，目前的疫情實可以說是看不到盡頭，且最近感染來源不明的個案持續增加，恐怕就快迎來新一波的蔓延高峰期。

事實上，不只東京確診人數暴增，日本國內各地的感染者也持續增加，疫情逐漸失控，甚至發生多起院內群聚感染，醫療體系與資源就快要不堪負荷。

濱田強調，「希望中央政府能盡早發布緊急狀態，雖然無法強制民眾不得外出，但是至少能抑制民眾到處活動，對控制疫情有一定效果。另外，除了請民眾周末時盡量待在家中，平日也應要求民眾避免不必要外出。」

另一方面，官房副長官西村康稔曾表示，緊急狀態雖然會限制民眾不得外出，但是並無強制罰則，因此與國外所實施的「封城」制度截然不同，發布緊急狀態是為了避免感染持續擴大，希望民眾能冷靜判斷，也不需要因此恐慌進行囤貨。