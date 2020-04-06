咖啡廳有責任規劃社交距離！台大：現階段應以「全國動員」抗疫

▲星巴克已規劃社交距離，台大公衛學院院長詹長權認為尤其都會區咖啡廳應有責任。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台大公衛學院今（6）日召開抗新冠肺炎（COVID-19）說明會，院長詹長權提到此次清明連假部分風景區人潮爆滿，就是沒有以全國動員的方式提前部署，他認為現階段應以全國動員方式進行防疫，只靠各縣市地方政府和衛福部去管理「是不夠的」。另外他也建議要保護醫療機構、擴大主動檢測、極大化社交距離，並強調都會區一些連鎖咖啡廳，有責任要規劃室內社交距離。

台大公共衛生學院院長詹長權表示，此次清明連假靠著各縣市地方政府自行管理，牽涉到交通觀光等層面，在管理上相當困難，造成部分風景區人潮爆滿，他認為現階段防疫應以「全國動員」的方式來進行較好。

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▲台大公衛學院建議，現階段應以「全國動員」方式進行防疫。（圖／翻攝自台大公衛學院記者會畫面）

另外他也提到要保護醫療機構、長照、醫療人員，尤其該規劃通訊和遠距醫療，保護這些人員減少受到感染，也以防醫療體系崩潰。特別是慢性處方簽應自動延長一次，並提供快速、跨區去要服務，這部分還沒有全面施行，應要全面實行。

此外他也表示，應擴大「主動檢測」，檢測對象包括醫療及醫護人員，可針對未受感染的相關人員加強保護。還有維生需要的服務人員，如司機、送貨員、超商人員，以及確診個案的所有接觸者、所在社區的抽樣居民，才能確實做到疫調不漏接。

詹長權也說，在目前我國沒有封城、封國時，應確實做好「極大化社交距離」，以「至少2公尺」來規定長照機構、據點、室內空間活動總人數，「至少1公尺」來規定交通工具、戶外聚會的活動總人數，他認為目前人數似乎太寬，針對交通分流、上下班分流、停班課措施，政府都應提前部署。

他特別強調，都會區部份咖啡廳應「有責任」規劃室內社交距離，目前他看見有些有規模的餐廳已經開始實行，但仍有許多咖啡店等空間還未規劃。

▲台大強調，現在「避免群聚」、「保持安全距離」、「勤洗手」、「戴口罩」4件事就是如今防疫最重要也最有效的事。（圖／翻攝自台大公衛學院記者會畫面）

詹長權強調，現在「避免群聚」、「保持安全距離」、「勤洗手」、「戴口罩」4件事就是如今防疫最重要也最有效的事，「這些事一點都不犧牲，是保護別人和自己，是非常驕傲的事」，對於至親、長輩、好友都應該要大聲呼籲，不用不好意思，未來可以恢復到某程度的社交活動，但疫情當前，這幾件事是此時最正確的事。