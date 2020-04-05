新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」　孤身站超商前

▲新加坡少女獨遊台20天被困…結果慘睡「野柳帳棚」。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者許力方、郭世賢／新北報導

新加坡一名年僅20歲左右的年輕女子3月11日隻身來台旅遊20天，未料遇上新冠肺炎疫情，被迫延後返國，便前往新北市野柳地質公園觀光，因身上旅費不足露宿街頭，乾脆就在野柳的停車場帳棚內過夜。金山員警巡邏時，發現她孤獨站在超商前，趕緊帶回留宿在派出所，隔天她離去前感動直呼「台灣警察真的太令人感動了！」

金山警方指出，野柳派出所警員郭俊鴻日前執行夜間22至24時巡守勤務時，途經野柳一間超商前，發現了這名星國少女TAN PEH YEE，孤獨無助地站在店家門口，郭員憑藉職業敏感度直覺有異，便主動上前盤查。

經瞭解後得知，星國女子於3月11日入境，入境時雖不是屬於法定需居家檢疫對象，她仍主動自主隔離管理14天，之後受疫情影響，她原訂3月30日返國的班機遭取消，就計畫延長在台旅遊行程，於是3月31日從基隆抵達野柳地質公園觀光。

警員聽到女子身上旅費所剩不多，為了支應在台期間的生活所需，只能縮衣節食、省吃簡用，當天晚上甚至打算直接在野柳地直公園的停車場帆布帳棚內過夜，隔天再出發前往下一個目的地。考量當晚天候不佳，颳風下雨，警員擔心她露宿街頭可能會淋濕失溫，最後在取得她的同意下，帶回派出所安置。

警方表示，適逢防疫期間，女子抵達派出所後先量測體溫，確定沒有發燒症狀後，便提供熱開水、泡麵、吐司、暖暖包等物質，安置在所內客廳沙發，讓她安心渡過了溫暖又難忘的一夜。隔天，少女離去時，野柳所所長曾鐘錡又熱心提供吐司、泡麵等物資，讓她感動到淚濕衣襟，開心的跟員警合照，離去時還忘情直呼「台灣警察真的太令人感動了！謝謝你們！」

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