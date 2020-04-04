「新加坡都半封城了，台灣人還在開心出遊」！醫怒批：病毒不會挑國家





▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩。（圖／記者陳崑福翻攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

「新加坡準備開始半封城，台灣人卻還在連假時開心出遊」！中山醫大兒童急診科主任謝宗學醫生在個人粉專上發文表示，「病毒不會挑國家的」，只要台灣人稍微鬆懈就將爆發社區疫情，結局就會跟其他國家一樣。

新加坡總理李顯龍3日宣布，從7日起關閉大部分工作場所關閉一個月，僅診所、超市、醫院等必要服務保持開放，各級學校也將從8日起停課，改採全面在家學習，為期1個月，避免人群接觸，遏止疫情擴散。李顯龍建議所有民眾非必要不要外出，可說是等於新加坡即將軟性封城。

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與新加坡的積極防疫的態度對比，台灣這次連假竟然還開心出遊，墾丁大街更是湧進大量人潮，人擠人的狀況恐怕形成防疫缺口。謝宗學表示，「法律比我們嚴格，人民比我們守法的新加坡，準備開始半封城了，台灣卻處在連假開心出遊的盛宴中」、 「我們現在還能過幾乎正常的生活，只要稍微鬆懈，爆發社區疫情，結局就跟其他國家一樣，不會有任何差別！」

許多台灣人趁著清明連假期間開心出遊，陳時中今（4）日也呼籲，假期散心很好，但距離一定要維持住，大家出去玩，一定要保持社交距離，尤其現在幾個景點人多的地方「就一定要戴口罩了，沒去的人就不要再去了。」中央流行疫情指揮中心也在今日上午針對國內11處知名景點，發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息。

▼謝宗學醫生在個人粉專上的發文（本文已獲授權）。